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В Карпатах відшукали туристів, які потребували допомоги 

Неділя, 7 лютого 2021, 01:29

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Закарпатській області

Дослівно: "6 лютого до Служби порятунку надійшло повідомлення, що в районі полонини Драгобрат Рахівського району, під час катання на лижах втратив орієнтир та заблукав турист з міста Берегово, Закарпатської області. На пошуки 24-річного хлопця у гори вирушили 6 фахівців Рахівської гірської пошуково-рятувальної групи, які знайшли заблукалого у задовільному стані в лісовому масиві поблизу гірськолижного комплексу "Драгобрат"" та супроводили його у безпечне місці.

"В цей же час інші фахівці ДСНС з Воловецької гірської пошуково-рятувальної групи надавали першу долікарську допомогу 27-річному львів’янину, який травмував коліно під час катання на лижах.

Шановні туристи, нагадуємо вам, що навіть під час відпочинку не треба забувати про правила безпеки. Будьте відповідальними та не переоцінюйте власні сили під час катання на лижах та сноубордах".

 
 

Теми: Карпати


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