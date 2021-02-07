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Байден зателефонував безробітній американці, яка написала йому листа

Неділя, 7 лютого 2021, 03:38
Байден зателефонував безробітній американці, яка написала йому листа

Президент США Джо Байден подзвонив безробітній американці, яка написала йому листа про складнощі пошуку роботи.

Джерело: Байден в Twitter

Пряма мова: "В минулому році Мішель через пандемію втратила роботу. Нещодавно я зателефонував їй, вислухав та розповів про Американський план порятунку, який допоможе подібним сім'ям".

Теми: Байден
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