Байден зателефонував безробітній американці, яка написала йому листа

Президент США Джо Байден подзвонив безробітній американці, яка написала йому листа про складнощі пошуку роботи.

Джерело: Байден в Twitter

Пряма мова: "В минулому році Мішель через пандемію втратила роботу. Нещодавно я зателефонував їй, вислухав та розповів про Американський план порятунку, який допоможе подібним сім'ям".

Last year, Michele lost her job because of the pandemic. I recently gave her a call to hear her story and discuss how my American Rescue Plan will help families like hers. pic.twitter.com/SAqM2GytPf