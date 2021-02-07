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Лікарі прокоментували здоров’я Байдена після травми ноги

Неділя, 7 лютого 2021, 05:11
Лікарі прокоментували здоров’я Байдена після травми ноги

Особистий лікар новообраного президента США Кевін О’Коннор повідомив, що глава Білого дому Джо Байден повністю здоровий після травми ноги, яку отримав, граючи з собакою.

Джерело: CNN

Пряма мова: "Президенту будуть регулярно робити рентгенівський знімок у клініці ортопедії, де він проходив початкове обстеження. Як ми і пояснювали, розтяг іноді може бути більш значною травмою, ніж переломи кісток, який супроводжує його. Знімок необхідний, щоб переконатися, що президент досяг хорошою стабільності зв'язок".

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Що передувало: Байдена, який граючись з однією зі своїх собак отримав травму ноги, 30 листопада лікарі діагностували тріщини в двох кістках правої щиколотки.

Довідка: З родиною Байденів проживають дві німецькі вівчарки, Чемп і Мейджор, якого Байдени взяла з притулку.

Обраний президент Джо Байден, як очікується, відновить багатолітню традицію мати у Білому домі домашнього улюбленця, яка зникла за правління Трампа, який був першим президентом більш ніж за 100 років, у якого не було домашніх тварин.

Теми: Байден
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