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Будівництво "Північного потоку-2" відновили

Неділя, 7 лютого 2021, 08:59

Судно-трубоукладач "Фортуна" успішно провело морські випробування і приступило до прокладання труб "Північного потоку-2".

Джерело: DW

Деталі: Компанія-оператор будівництва газогону "Північний потік-2" Nord Stream 2 AG оголосила про відновлення робіт з укладення труб газопроводу в водах Данії. Як зазначається у заяві від 6 лютого, судно-трубоукладач "Фортуна" у цей день приступило до трубоукладки в водах Данії. "Фортуна" може протягом доби прокладати під водою до 0,4 кілометра труб.

У Nord Stream 2 AG зазначили, що підготовча робота до укладення труб на цій ділянці розпочалася ще 24 січня.

Ще з 15 січня "Фортуна" мала право приступати до робіт з укладання труб газогону у виключній економічній зоні Данії. Очікується, що судно-трубоукладач завершить роботи в данських водах до кінця травня, а потім приступить до укладання труб в водах Німеччини, де будівництво триватиме до червня.

Нагадаємо:

Російський корабель-трубоукладач "Фортуна", який будує "північний потік-2", опинився під санкціями США. Санкції запроваджені також проти російської компанії КВТ-РУС, яка є власником судна. 

Після цього концерн Bilfinger SE вийшов з будівництва "Північного потоку-2", ставши першою німецькою компанією, яка залишила проєкт російського газопроводу.

У самому "Газпромі" також визнали, що для проєкту з’явилися ризики

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що не відмовляється від проєкту, хоча, ймовірно, це стане подразником у покращенні відносин з новою адміністрацією США. 

Теми: РосіяДаніягаз


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