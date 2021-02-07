Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Будівництво "Північного потоку-2" відновили

Неділя, 7 лютого 2021, 07:59
Будівництво Північного потоку-2 відновили

Судно-трубоукладач "Фортуна" успішно провело морські випробування і приступило до прокладання труб "Північного потоку-2".

Джерело: DW

Деталі: Компанія-оператор будівництва газогону "Північний потік-2" Nord Stream 2 AG оголосила про відновлення робіт з укладення труб газопроводу в водах Данії. Як зазначається у заяві від 6 лютого, судно-трубоукладач "Фортуна" у цей день приступило до трубоукладки в водах Данії. "Фортуна" може протягом доби прокладати під водою до 0,4 кілометра труб.

У Nord Stream 2 AG зазначили, що підготовча робота до укладення труб на цій ділянці розпочалася ще 24 січня.

Ще з 15 січня "Фортуна" мала право приступати до робіт з укладання труб газогону у виключній економічній зоні Данії. Очікується, що судно-трубоукладач завершить роботи в данських водах до кінця травня, а потім приступить до укладання труб в водах Німеччини, де будівництво триватиме до червня.

Нагадаємо:

Російський корабель-трубоукладач "Фортуна", який будує "північний потік-2", опинився під санкціями США. Санкції запроваджені також проти російської компанії КВТ-РУС, яка є власником судна. 

Після цього концерн Bilfinger SE вийшов з будівництва "Північного потоку-2", ставши першою німецькою компанією, яка залишила проєкт російського газопроводу.

У самому "Газпромі" також визнали, що для проєкту з’явилися ризики

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що не відмовляється від проєкту, хоча, ймовірно, це стане подразником у покращенні відносин з новою адміністрацією США. 

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяДаніягаз
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

Усі новини...
Росія
Ворог вночі вдарив по Кривому Рогу: пошкоджено підприємство, є постраждалий
Влада Бєлгородської області РФ заявила, що Шебекіно потрапило під артобстріл
Зеленський: Весь світ зацікавлений, щоби працював "зерновий коридор"
Останні новини
17:55
Зеленський нагадав місцевим чиновникам головне завдання - оборона держави
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
17:50
Ігнат про реактивні двигуни на "Шахедах": У цьому мало сенсу
17:41
відеоПідривник у реанімації, 5 людей ще оперують – на Закарпатті повідомили про поранених гранатами
17:40
Рівень забезпечення прав ЛГБТ: Україна опинилася наприкінці європейського рейтингу
17:37
Фінляндія розслідуватиме ймовірні воєнні злочини неонациста Петровського в Україні
17:29
У Росії хочуть націоналізувати активи, які раніше належали Global Spirits Черняка - РосЗМІ
17:19
Південна Корея передала Україні 10 хорватських машин для розмінування
17:18
Книги чи гаджети: вчені дослідили, який формат читання краще сприймають діти
Усі новини...
Реклама: