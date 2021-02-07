Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Режим Лукашенка зажадав від Польщі екстрадиції засновників NEXTA

Неділя, 7 лютого 2021, 10:20
Степан Путіло та Роман Протасевич

7 лютого, у міжнародний День солідарності з Білоруссю, слідчий комітет РБ направив до Польщі документи на екстрадицію засновника телеграм-каналу NEXTA Степана Путіло та його колишнього головного редактора Романа Протасевича.

Джерело: інтерв'ю начальника міжнародно-правового відділу Слідчого комітету Білорусі Михайла Вавуло провладній газеті "Беларусь сегодня"

Деталі: Білоруський СК направив документи на екстрадицію Путіло і Протасевича через генпрокурора до Польщі. Вавуло назвав засновників NEXTA "злочинцями" і "правопорушниками".

Довідка: Степан Путіло є засновником популярного телеграм-каналу, який минулого року був названий владою "екстремістським", оскільки координував мітинги проти сфальсифікованих президентських виборів, публікував розгорнуту інформацію про протести в країні та відео безчинств силовиків.

Відносно Путіла і Протасевича винесені постанови про притягнення їх в якості обвинувачених в "організації масових заворушень і групових дій, що грубо порушують громадський порядок".

Крім цього, проти них порушено кримінальну справу в зв'язку з "вчиненням навмисних дій, спрямованих на порушення соціальної ворожнечі за ознакою професійної приналежності, що стосується двох професійно-соціумних груп - представників влади та правоохоронців, з серпня по вересень поточного року за допомогою створених і керованих ними телеграм-каналів".

Важливо: Інформація про ініціювання процесу екстрадиції Степана Путіло і Романа Протасевича опублікована 7 лютого, у День солідарності з Білоруссю.

За словами опозиційного політика Світлани Тихановської, в столицях Литви і Польщі в неділю пройдуть заходи на підтримку білорусів. Також в неділю в Молдові й Румунії глядачам покажуть п'єсу про події в країні після виборів.

Редакція Української правди у День солідарності висловлює підтримку білоруському народу, Жыве Беларусь!

Теми: БілорусьПольщаопозиція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Будівництво "Північного потоку-2" відновили

Коронавірус: більше 3 тисяч нових заражень, 81 людина померла

Російсько-українська війна: за добу на Донбасі загинули двоє військових ЗСУ, поранено чотирьох

Лікарі прокоментували здоров’я Байдена після травми ноги

РФ веде інформаційну кампанію проти американських вакцин – NYT

У колонії РФ без меддопомоги помер українець – правозахисники

Усі новини...
Білорусь
У Європарламенті пропонують розширити санкції проти Білорусі
Солісту білоруського гурту "Песняры" заборонили в’їзд в Україну
У Києві вшанували пам'ять загиблого на Майдані білоруса
Останні новини
10:20
Режим Лукашенка зажадав від Польщі екстрадиції засновників NEXTA
09:28
У США розповіли про результати введення суворого маскового режиму
08:59
Будівництво "Північного потоку-2" відновили
08:24
Коронавірус: більше 3 тисяч нових заражень, 81 людина померла
08:18
У Європарламенті пропонують розширити санкції проти Білорусі
08:00
Головні новини суботи і ночі: Зеленського запросили в Антарктиду, вакцинація від COVID-19
07:25
Російсько-українська війна: за добу на Донбасі загинули двоє військових ЗСУ, поранено чотирьох
07:18
Військовий переворот у М’янмі: "влада" заблокувала Instagram Twitter та Facebook
06:11
Лікарі прокоментували здоров’я Байдена після травми ноги
04:38
ВідеоБайден зателефонував безробітній американці, яка написала йому листа
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!