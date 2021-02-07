Режим Лукашенка зажадав від Польщі екстрадиції засновників NEXTA

7 лютого, у міжнародний День солідарності з Білоруссю, слідчий комітет РБ направив до Польщі документи на екстрадицію засновника телеграм-каналу NEXTA Степана Путіло та його колишнього головного редактора Романа Протасевича.

Джерело: інтерв'ю начальника міжнародно-правового відділу Слідчого комітету Білорусі Михайла Вавуло провладній газеті "Беларусь сегодня"

Деталі: Білоруський СК направив документи на екстрадицію Путіло і Протасевича через генпрокурора до Польщі. Вавуло назвав засновників NEXTA "злочинцями" і "правопорушниками".

Довідка: Степан Путіло є засновником популярного телеграм-каналу, який минулого року був названий владою "екстремістським", оскільки координував мітинги проти сфальсифікованих президентських виборів, публікував розгорнуту інформацію про протести в країні та відео безчинств силовиків.

Відносно Путіла і Протасевича винесені постанови про притягнення їх в якості обвинувачених в "організації масових заворушень і групових дій, що грубо порушують громадський порядок".

Крім цього, проти них порушено кримінальну справу в зв'язку з "вчиненням навмисних дій, спрямованих на порушення соціальної ворожнечі за ознакою професійної приналежності, що стосується двох професійно-соціумних груп - представників влади та правоохоронців, з серпня по вересень поточного року за допомогою створених і керованих ними телеграм-каналів".

Важливо: Інформація про ініціювання процесу екстрадиції Степана Путіло і Романа Протасевича опублікована 7 лютого, у День солідарності з Білоруссю.

За словами опозиційного політика Світлани Тихановської, в столицях Литви і Польщі в неділю пройдуть заходи на підтримку білорусів. Також в неділю в Молдові й Румунії глядачам покажуть п'єсу про події в країні після виборів.

Редакція Української правди у День солідарності висловлює підтримку білоруському народу, Жыве Беларусь!