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Греція посилила карантинні обмеження через сплеск захворюваності на COVID

Неділя, 7 лютого 2021, 10:16

Греція посилила карантинні обмеження в деяких частинах країни, зокрема в Афінах, щоб зупинити поширення COVID-19 після сплеску інфекцій в останні дні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Відповідно до нових правил, які почали діяти в суботу в "червоних зонах", влада на три години подовжила нічну комендантську годину у вихідні дні.

Це означає, що в Афінах, де проживає близько половини населення країни, комендантська година на вихідних тепер починається о 18:00 замість 21:00.

"Епідеміологічна картина погіршується. Ми перебуваємо в ситуації, яка може вийти з-під контролю в геометричній прогресії", - заявила Вана Папаевангелу, член комітету експертів з інфекційних захворювань, що консультує уряд.

За її словами, в Афінах спостерігається явне зростання інфекцій в більшості районів, на 30% зафіксоване зростання в Салоніках, другому за величиною місті Греції.

Заповнюваність відділень інтенсивної терапії хворими на коронавірус в лікарнях Афін зросла до 63% від 61% минулого тижня.

"Нові інфекції виявляють в основному у віковій групі від 25 до 44 років, що означає, що ми спостерігаємо внутрішньосімейну дисперсію", - сказала вона.

Греція 18 січня почала послаблювати другий локдаун, який почав діяти в листопаді. Знову відкрилися магазини, перукарні, початкові школи та дитячі садки. З 1 лютого влада знову відкрила середні школи.

Але сплеск інфекцій в деяких частинах країни змусив уряд скасувати послаблення на минулому тижні. Магазини в районах з високим рівнем зараження знову закрилися.

Крім жорсткої комендантської години, влада заборонила відкривати овочеві ринки у вихідні дні.

Нові обмеження триватимуть як мінімум до 15 лютого.

У п'ятницю органи охорони здоров'я Греції повідомили про 1195 нових випадків коронавірусу і 19 випадках смерті. Загальне число випадків зараження від початку епідемії досягло 162 107, а смертей - 5922.

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