Боррель після візиту до Москви все ж публічно покритикував Кремль за Навального

Європейська служба зовнішніх справ 6 лютого опублікувала заяву за підсумками візиту в Москву глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, у якій міститься жорстка критика на адресу Росії у зв’язку зі справою Навального.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На спільній із главою МЗС Росії Сергеєм Лавровим пресконференції у п’ятницю Боррель практично утримався від критики через справу Навального. Він заявляв, що тільки висловив Лаврову "глибоку стурбованість" ЄС у зв’язку з засудженням і арештом Навального, і вчергове закликав звільнити російського опозиціонера та розслідувати його отруєння.

Водночас у заяві, опублікованій службою Борреля в суботу, риторика більш жорстка. Відзначається, що Боррель заявив Лаврову глибоку стурбованість ЄС у зв’язку з погіршенням ситуації з правами людини в Росії і планомірними спробами змусити замовкнути критичні голоси, некомерційні організації та громадянське суспільство. Затримання Навального названо "незаконним" та згадано про замах на його вбивство із застосуванням хімічної речовини нервово-паралітичної дії.

"Жозеп Боррель нагадав, що Європейський Союз очікує негайного і безумовного звільнення пана Навального, а також всіх свавільно затриманих в ході недавніх демонстрацій", - сказано у заяві відомства.

Боррель також заявив, що на засіданні Ради ЄС із закордонних справ в лютому міністри закордонних справ країн ЄС обговорять наслідки засудження Навального і подальші дії ЄС, який вже ввів санкції за заборонене застосування хімічної зброї.

Окремо відзначається, що під час візиту Борреля дипломати ЄС контактували з адвокатом Навального.

Згадано у заяві і про рішення російської влади про висилку трьох європейських дипломатів, яку Боррель "найрішучішим чином засудив" і відкинув звинувачення в тому, що вони здійснювали діяльність, несумісну з їхнім статусом іноземних дипломатів.

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