Посол України закинув президенту Німеччини підігравання роспропаганді

Український посол у Берліні Андрій Мельник розкритикував останнє інтерв’ю президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, заявивши, що Україна рішуче виступає проти перекручування історії нацистської окупації, а також спроб виправдати добудову газопроводу "Північний потік-2".

Таку позицію посол висловив у коментарі "Укрінформу", повідомляє "Європейська правда".

У інтерв’ю Rheinische Post Штайнмаєр висловився за добудову газопроводу "Північний потік-2", назвавши енергетичні відносини "майже останнім містком між Росією та Європою", що лишився після суттєвого погіршення взаємин між Німеччиною і Росією за останні роки.

При цьому Штайнмаєр підкреслив, що для німців важливим є ще один зовсім інший вимір – "погляд на дуже мінливу історію з Росією".

Він нагадав, що 22 червня виповнюється 80-та річниця німецького нападу на Радянський Союз, та що жертвами війни стали понад 20 мільйонів людей у колишньому СРСР.

"Це не виправдовує хибну російську політику сьогодні, але ми не маємо права випускати з поля зору цей ширший контекст", - зазначив Штайнмаєр.

Посол Мельник заявив, що згадані висловлювання президента Німеччини щодо історичної пам’яті викликали в Україні відверте здивування і справжній шок.

"Адже у такий спосіб по суті підхоплюється десятиліттями нав’язуваний російською пропагандою наратив про те, що буцімто Німеччина повинна нести свою історичну відповідальність і спокутувати свою вину за варварські злочини нацистської окупації лише перед Росією", - заявив посол.

Він додав, що таке трактування, коли СРСР автоматично прирівнюється до Росії, є "абсолютно неприпустимим перекручуванням історії і прямим нехтуванням непомірними жертвами інших народів", насамперед українців, які зазнали неймовірних людських втрат під час панування гітлерівської Німеччини.

Посол підкреслив, що українська сторона офіційно ініціює проведення урочистого засідання Бундестагу з нагоди 80-річчя нападу Німеччини на СРСР, присвяченого вшануванню забутих жертв розв’язаної Гітлером кривавої війни. Адже, за його словами, 22 червня 1941 року не Москва, а саме українські міста зазнали масованих ударів люфтваффе: цілями бомбових ударів стали Київ, Житомир, Одеса, Севастополь, інші цивільні об’єкти.

"Саме ось цей "ширший контекст" і варто було б мати на увазі, перш ніж цинічно використовувати настільки чутливі історичні аргументи заради відбілювання "Північного потоку-2", який вже в наші дні несе у собі пряму загрозу нової гарячої фази російської агресії, що не припиняється ні вдень, ні вночі вже сьомий рік поспіль і несе невимовний біль і страждання на українську землю", - заявив посол.

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