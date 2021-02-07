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Зеленський доручив запустити програму підготовки авіаконструкторів

Неділя, 7 лютого 2021, 17:04

Президент Володимир Зеленський дав доручення протягом трьох місяців запустити спеціальну програму підготовки інженерів-авіаконструкторів ім. О. К. Антонова.

Джерело: Офіс президента у Telegram

Деталі: У день народження авіаконструктора Олега Костянтиновича Антонова, який народився 115 років тому – 7 лютого 1906 року, в ОП зазначили, що Україна має й надалі пишатися своїми інженерами.

Дослівно: "Тому президент Володимир Зеленський дав доручення "Укроборонпрому", до якого входить підприємство "Антонов", спільно з Міністерством освіти і науки та НТУУ "КПІ" створити та протягом трьох місяців запустити спеціальну програму підготовки інженерів-конструкторів ім. О. К. Антонова, а Кабінету міністрів – розробити стимули, щоб талановиті молоді інженери могли й далі прославляти Україну на весь світ".

"Торік, коли держава замовила свої ж літаки "Ан" для потреб Збройних сил України, це стало справжньою сенсацією. А має стати нормою!".

Українська правда
Теми: авіаЗеленський


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