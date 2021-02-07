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В Угорщині остаточно дозволили вакцинацію "Спутником V"

Неділя, 7 лютого 2021, 17:13

Угорський національний центр охорони здоров'я остаточно затвердив застосування вакцини "Спутник V" в Угорщині.

Про це повідомив угорський міністр з питань людських ресурсів Міклош Каслер, пише "Європейська правда".

"Національний центр громадського здоров’я завершив офіційні дослідження вакцини "Спутник V", в результаті яких було зроблено висновок, що вакцина відповідає вимогам виробника щодо якості ліків і може застосовуватися на людях з імунобіологічної точки зору", - повідомив міністр на своїй Facebook-сторінці.

Таким чином в Угорщині тепер дозволене застосування чотирьох вакцин - Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca та "Спутник V", додав міністр.

Попереднє схвалення угорського регулятора російська вакцина отримала в січні.

Російський фонд прямих інвестицій і Угорщина підписали контракт про постачання російської вакцини від коронавірусу "Спутник V" 22 січня. Угорщина загалом купить 2 млн доз російської вакцини.

Уряд Угорщини став першим в ЄС, який придбав російську вакцину. 

Під час візиту до Києва глава МЗС Угорщини Петер Сійярто пояснив, чому Угорщина закуповує російську і китайську вакцини.

Прем'єр-міністр Віктор Орбан заявляв, що Угорщина може розпочати щеплення від коронавірусу російською вакциною "Спутник V" наступного тижня.

Теми: УгорщинавакцинаціякоронавірусРосія


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