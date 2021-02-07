На заході України підвищиться рівень води, можливі підтоплення

7-8 лютого на річках у західних областях України очікується підвищення рівнів води, подекуди можливі підтоплення автодоріг та сільгоспугідь.

Джерело: ДСНС

Деталі: За даними УкрГідрометцентру, у зв’язку з вiдлигою та опадами, 7-8 лютого очікується підвищення рівнів води на річках у західних областях України.

7 лютого очiкується добiгання паводкової хвилi з верхів’їв, з підвищенням рiвнiв води (над рiвнями 6 лютого на 8 год): на р. Латориця - м. Чоп на 0,3-0,5 м, з пiдтопленням автодороги с. Малi Геївцi - с. Тисянка на лiвобережнiй заплавi (рiвень небезпеки жовтий); на р.Тиса - м. Чоп на 0,8 – 1,3 м, з можливим початковим виходом води на заплаву мiждамбового простору (рiвень небезпеки жовтий).

7 лютого, внаслідок добiгання паводкової хвилi по руслу, на ділянці Днiстра Галич – Залiщики (Івано-Франківська, Тернопільська обл.) – на 0,4-0,8 м, без негативних наслiдкiв.

7-8 лютого, за рахунок посилення льодоутворювальних процесiв, на рiчках басейну Прип'ятi – на 0,1-0,5 м, із можливим досягнення вiдмiтки затоплення присадибних дiлянок у Ратнівському районі Волинської області; з утриманням води на заплавах річок Прип'ять, Стохiд у Ратнiвському, Любешiвському районах Волинської областi та рiчки Стир у Зарiчнянському районі, Рiвненської областi (рiвень небезпеки жовтий).

8-9 лютого на рiчках Закарпатської області, на фонi високої водностi, очiкується вiдновлення пiдвищення рiвнiв води на 0,5-1,2 м над поточними рівнями, на бiльшостi рiчок в межах русел, без негативних наслiдкiв. Очiкується формування значного мiсцевого та схилового стоку з пiдтопленням понижених ділянок, особливо в населених пунктах, внаслiдок захаращення русел потiчкiв та водовiдвiдних канав.

Вихiд води на заплаву очiкується на річці Латориця – місто Мукачеве та річці Стара – село Зняцево (рiвень небезпеки жовтий).

В нижнiх течiях річки Латориця – місто Чоп, збережеться високий шар води на заплавi (рiвень небезпеки жовтий).

В нижнiх течiях річки Боржава, утримається вода на заплавi з повiльним пiдвищенням рiвня води, з пiдтопленням автодороги Шаланки – В.Комяти, можливе пiдтоплення сiльгоспугiдь сiл Зарiччя, Сiльце, Камянське, В.Комяти, М.Комяти (рiвень небезпеки помаранчевий).