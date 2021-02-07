Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Заметіль порушила автомобільний і залізничний рух в Нідерландах

Неділя, 7 лютого 2021, 18:29

У неділю Нідерланди накрила перша за 10 років сильна заметіль, порушивши залізничний і автомобільний рух.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посилання на AFP.

Погодні умови настільки суворі, що уряд Нідерландів закрив всі центри тестування на коронавірус на кілька днів.

Голландське метеорологічне агентство KNMI оголосило рідкісне попередження "Code Red" для всієї країни на неділю, попередивши про сильні вітри зі швидкістю до 90 кілометрів на годину і сильну холоднечу.

Веб-сайт прогнозу погоди Weer.nl повідомив, остання заметіль такої сили в Нідерландах сталася в січні 2010 року. 

За повідомленням громадської телекомпанії NOS, на більшій частині території країни випало від п'яти до 10 сантиметрів снігу, але в деяких районах випало 30 сантиметрів.

Залізничний оператор NS повідомив, що всі поїзди в Нідерландах були скасовані як мінімум до 12 години дня.

Автомобілістам порадили утримуватися від поїздок. Надійшло близько 85 повідомлень про з'їзд автомобілів з дороги.

У Нідерландах очікується до 10 днів мінусових температур.

Прем'єр-міністр Марк Рютте заявив, що катання на ковзанах буде дозволено, якщо канали замерзнуть вперше з 2019 року, але закликав жителів дотримуватися соціального дистанціювання і намагатися не впасти, щоб не потрапити і в без того перевантажені лікарні.

Теми: Нідерланди


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Експерти ВООЗ в Ухані знайшли "важливі ключі" щодо витоків коронавірусу

Посол України закинув президенту Німеччини підігравання роспропаганді

фотоСтали відомі імена загиблих військових, які підірвалися у суботу

Канцлер Австрії готовий щепитися "Спутником V" і виробляти вакцину з РФ

Стало відомо, коли Маркарова поїде до США в якості посла

фотоУ М'янмі десятки тисяч людей протестують проти військового перевороту

Усі новини...
Нідерланди
MH17: Нідерланди не притягуватимуть Україну до відповідальності за незакритий авіапростір
Амстердам перемістить з центру квартал червоних ліхтарів
У Нідерландах мітингували проти карантину
Останні новини
19:36
Через снігопади в Німеччині скасований рух потягів і матчі Бундесліги
19:19
Експерти ВООЗ в Ухані знайшли "важливі ключі" щодо витоків коронавірусу
18:29
Заметіль порушила автомобільний і залізничний рух в Нідерландах
18:08
Герус: на аварійному ремонті перебуває 9 енергоблоків
17:58
ООС: формування РФ мінували місцевість біля українських позицій
17:21
На заході України підвищиться рівень води, можливі підтоплення
17:13
В Угорщині остаточно дозволили вакцинацію "Спутником V"
17:04
Зеленський доручив запустити програму підготовки авіаконструкторів
16:35
Посол України закинув президенту Німеччини підігравання роспропаганді
16:19
фотоСтали відомі імена загиблих військових, які підірвалися у суботу
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!