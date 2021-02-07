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Заметіль порушила автомобільний і залізничний рух в Нідерландах

Неділя, 7 лютого 2021, 17:29
Заметіль порушила автомобільний і залізничний рух в Нідерландах

У неділю Нідерланди накрила перша за 10 років сильна заметіль, порушивши залізничний і автомобільний рух.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посилання на AFP.

Погодні умови настільки суворі, що уряд Нідерландів закрив всі центри тестування на коронавірус на кілька днів.

Голландське метеорологічне агентство KNMI оголосило рідкісне попередження "Code Red" для всієї країни на неділю, попередивши про сильні вітри зі швидкістю до 90 кілометрів на годину і сильну холоднечу.

Веб-сайт прогнозу погоди Weer.nl повідомив, остання заметіль такої сили в Нідерландах сталася в січні 2010 року. 

За повідомленням громадської телекомпанії NOS, на більшій частині території країни випало від п'яти до 10 сантиметрів снігу, але в деяких районах випало 30 сантиметрів.

Залізничний оператор NS повідомив, що всі поїзди в Нідерландах були скасовані як мінімум до 12 години дня.

Автомобілістам порадили утримуватися від поїздок. Надійшло близько 85 повідомлень про з'їзд автомобілів з дороги.

У Нідерландах очікується до 10 днів мінусових температур.

Прем'єр-міністр Марк Рютте заявив, що катання на ковзанах буде дозволено, якщо канали замерзнуть вперше з 2019 року, але закликав жителів дотримуватися соціального дистанціювання і намагатися не впасти, щоб не потрапити і в без того перевантажені лікарні.

"Українська правда" у Threads

Теми: Нідерланди
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