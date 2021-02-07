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Білоруська опозиція подає на силовиків у суди Чехії, Польщі й Литви

Неділя, 7 лютого 2021, 20:16

У міжнародний День солідарності з Білоруссю представники білоруської опозиції подали в Чехії першу заяву на білоруських силовиків за насильство над протестувальниками.

Джерело: канал прес-служби Світлани Тихановської в Telegram

Деталі: Підозрюваним є начальник гродненського ОМОНу Віктор Кравцевич.

У повідомленні наголошується, що в Чехії готуються до подачі більше 10 заяв, ще 10 – у Польщі.

У Литві вже подали документи 4 людей і готуються ще 10 заяв. Крім того, литовська генпрокуратура вже завела кримінальну справу за універсальною юрисдикцією за фактом побиття Максима Хорошина.

Першу заяву на розслідування злочину силовиків за універсальною юрисдикцією штаб Тихановської подав 27 листопада у Литві. Це заява для порушення кримінальної справи за фактом насильства над Максимом Хорошиним – підприємцем, якого затримали у дворі будинку в Мінську, побили, забрали в райвідділок і побили ще й там до стану, коли довелося викликати швидку. Так він потрапив до лікарні, після якої виїхав до Литви.

Теми: БілорусьЧехіяПольщаЛитва


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