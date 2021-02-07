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У Києві пройшов марш солідарності з Білоруссю

Неділя, 7 лютого 2021, 20:00
У Києві пройшов марш солідарності з Білоруссю
Радіо Свобода

У неділю в Києві відбувся марш з нагоди міжнародного Дня солідарності з Білоруссю.

Джерело: Радіо Свобода

 
Всі фото - Сергій Нужненко, Радіо Свобода

Деталі: Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська визначила 7 лютого Днем солідарності з Білоруссю, закликаючи міжнародних лідерів, активістів, журналістів і всіх друзів Білорусі підтримати протестувальників, які вимагають відставки Олександра Лукашенко і проведення нових, чесних виборів.

До акції в Києві долучилися близько ста людей, серед яких були й кияни, і громадяни Білорусі, які були змушені виїхати з країни.

Учасники маршу пройшли маршрутом Михайлівська площа – Володимирський пішохідний міст – Хрещатик – майдан Незалежності.

 
 

Люди тримали в руках біло-червоно-білі прапори, плакати з написами "Ми разом і ми переможемо", "Свободу політв'язням" тощо та скандували "Живе Білорусь".

 
 

Учасники маршу під супровід барабанів співали пісні, що символізують незалежність Білорусі.

 

В небо за допомогою дрона запустили великий біло-червоно-білий стяг.

 

Довідка: Протести в Білорусі тривають від 9 серпня, коли в країні пройшли вибори президента, переможцем яких влада назвала Олександра Лукашенка. Акції протесту супроводжувалися масовими затриманнями та насильством з боку силовиків. Україна не визнає Лукашенка легітимним президентом Білорусі.

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївакціїБілорусь
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