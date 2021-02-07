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Снігопад: в аеропорту Львова скасовують рейси, в області обмежують рух

Неділя, 7 лютого 2021, 23:22

Через складні погодні умови в міжнародному аеропорту "Львів" скасовано ряд рейсів.

Джерело: міжнародний аеропорт "Львів", МВС, ДСНС

Дослівно: "Рейси THY0443/THY0444 Стамбул - Львів - Стамбул (07.02.2021) відмінено через метеоумови.

Рейс WRC164 Львів - Бориспіль відмінено через метеоумови".

Деталі: Повідомляється також, що через складні погодні умови авіакомпанія Pegasus Airlines перенесла рейси PGT7420 Стамбул-Львів і PGT7421 Львів-Стамбул з 7 на 8 лютого.

Крім того, рейси авіакомпанії WizzAir WZZ6761/6762 Львів-Дортмунд-Львів перенесені з 7 на 8 лютого через метеоумови Дортмунда.

Разом з тим, МВС повідомляє, що через погодні умови на Львівщині вводять обмеження руху вантажного автомобільного транспорту на дорогах державного значення з 22:00 7 лютого до 3:00 8 лютого.

Великоваговий транспорт скеровується у визначені місця відстою та на стоянки АЗС.

Перелік доріг, на яких вводиться обмеження руху:

  • М-06 Київ — Чоп км 432+877 – км 622+256 м;
  • М-10 Львів — Краковець;
  • М-11 Львів — Шегині;
  • М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська;
  • Західний обхід міста Львова;
  • Під’їзд до міста Львова;
  • Н-09 Мукачево — Львів.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, станом на 22 годину спостерігався місцями невеликий сніг у Львівській (сніговий покрив до 10 см), Тернопільській (до 8 см), Хмельницькій (7 см), Івано-Франківській (до 8 см), Вінницькій (7 см) та Рівненській (до 3 см) областях, в Закарпатській – дощ.

Разом з тим, до кінця доби 7 лютого прогнозувався в західній частині країни сніг, y Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій областях значний сніг, на Закарпатті сніг з дощем, ожеледь.

Українська правда
Теми: Львівавіа


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