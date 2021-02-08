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Катування у поліції: ДБР розслідуватиме справу на Черкащині

Понеділок, 8 лютого 2021, 00:54

Співробітників Городищенського відділу поліції №2, що у Черкаській області, відсторонили від виконання обов’язків через підозру у катуванні. За справу взялись Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції та Державне бюро розслідувань. 

Джерело: сектор комунікації поліції Черкаської області 

Деталі: Зазначається, що 6 лютого надійшло повідомлення про те, що до місцевої лікарні за допомогою із тілесними ушкодженнями звернувся чоловік 1992 року народження. Там він повідомив про побиття. За його словами, до цього причетні правоохоронці. 

У поліції запевняють, що відповідне повідомлення одразу почали відпрацьовувати керівництво Головного управління Нацполіції та Територіальне управління ДБР.

Було встановлено, що чоловіка доставили до відділу поліції, аби перевірити його причетність до крадіжки та шахрайства. Пізніше він заявив про побиття. 

Наразі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками катування. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Окрім того, розпочато службове розслідування, а поліцейських, які підозрюються у скоєнні злочину, відсторонили від виконання службових обов’язків. 

Українська правда
Теми: поліціяправа людиниЧеркаська областькримінал


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