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Велика Британія не планує запроваджувати паспорти вакцинації

Понеділок, 8 лютого 2021, 00:43
Велика Британія не планує запроваджувати паспорти вакцинації

Уряд Великої Британії не має наміру видавати паспорти вакцинації тим, хто зробив щеплення від коронавірусу.

Джерело: Sky News

Деталі: Відповідну заяву зробив міністр з питань вакцинації Надім Захаві. За його словами, якщо інші країни вимагатимуть яких-небудь доказів вакцинації особи від коронавірусу, то людина зможе попросити довідку у свого лікаря. 

Водночас, лідер лейбористів у парламенті Ед Мілібенд вважає, що влада має розглянути можливість запровадження таких документів. 

Нагадаємо:

  • У Великій Британії з 15 лютого починають діяти правила обов'язкового розміщення в спеціально виділених готелях на 10-денний карантин тих, хто приїжджає з країн з високим ризиком зараження коронавірусом.

Українська правда

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Теми: Велика Британіявакцинаціякоронавірус
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