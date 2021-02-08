Через сходження льодовика в Індії безвісти зникли 125 осіб

125 осіб зникли безвісти і 7 людей загинули внаслідок сходження льодовика на півночі Індії, який спричинив повінь.

Джерело: The Guardian

Деталі: Вода знесла одну греблю та пошкодила ще одну. Рятувальники шукають тіла посеред завалів, грунту та каміння. До подолання наслідків стихії долучили також і армію.

До вечора неділі змогли знайти сім загиблих. Водночас є підозра, що загиблих значно більше. Більшість із тих, кого не можуть знайти, будували або працювали на зруйнованих дамбах.

Зазначається, що сходження льодовика викликало різке підвищення рівня води у річці Ришагана.