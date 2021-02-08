Шеф дипломатії ЄС визнав провал своєї зустрічі з Лавровим та обіцяє наслідки

За результатами своєї поїздки до Москви очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель визнав, що вона була невдалою і що Росія та Європа все більше віддаляються одна від одної.

Про це йдеться блозі Борреля за результатами зустрічі, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, візит мав мету перевірити, чи зацікавлений російський уряд усунути розбіжності та змінити негативну тенденцію в відносинах з ЄС.

"Агресивно влаштована пресконференція та висилка трьох європейських дипломатів під час мого візиту свідчать про те, що російська влада не хотіла користуватися цією можливістю для більш конструктивного діалогу з ЄС. Хоча це не зовсім несподівано, але шкода що. У тому числі, я вважаю, шкода російської стратегічної точки зору" - написав Боррель.

Він розповів, що часом розмова з главою МЗС Сергеєм Лавровим досягала високого рівня напруженості, особливо коли йшлося про негайне звільнення опозиціонера Олексія Навального.

"Я планував цю поїздку, щоб передати позиції ЄС та наголосити на наших основних занепокоєннях, а також перевірити, чи можемо ми в деяких сферах, де наші інтереси сходяться, спробувати співпрацювати та почати формувати певну довіру. На жаль, у самому кінці нашої зустрічі ми дізналися через соціальні мережі про висилку трьох дипломатів ЄС за необґрунтованими твердженнями, що вони не виконували свій статус іноземних дипломатів, беручи участь у демонстраціях. Я попросив міністра Лаврова скасувати це рішення, але безрезультатно" - зазначив дипломат.

За його словами, він повернувся до Брюсселя з глибокими занепокоєннями щодо перспектив розвитку російського суспільства та геостратегічного вибору Росії.

"Моя зустріч з міністром Лавровим та сигнали, надіслані російською владою під час цього візиту, підтвердили, що Європа та Росія віддаляються. Здається, Росія поступово відключається від Європи і розглядає демократичні цінності як екзистенційну загрозу" - заявив Боррель.

За його словами, результати візиту будуть обговорюватися зміністрами закордонних справ ЄС.

"Як завжди, наступні кроки вирішуватимуть держави-члени, і так, вони можуть включати санкції. І ми також маємо ще один інструмент у цьому відношенні завдяки нещодавно затвердженому режиму санкцій ЄС щодо прав людини" - додав він.

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