“Готовий особистим прикладом показати, що вакцинація безпечна” – президент

Президент Володимир Зеленський готовий зробити щеплення від коронавірусу SARS CoV 2 одним із перших, аби довести українцям, що вакцини безпечні.

Джерело: Зеленський, відкриваючи Всеукраїнський Форум "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді"

Пряма мова: "Вирішивши питання поставок вакцини в Україну ми зіткнулися з новою проблемою – це недовіра до щеплень та відмова від вакцинації чималої частини населення. Це нове, але я вважаю, що дуже серйозне сучасне питання, яке всім нам належить вирішити.

Я готовий особистим прикладом, як і більшість світових лідерів, показати людям, що вакцинація важлива, вона безпечна, вона потрібна".



Деталі: Президент також зазначив, що завдяки карантинним заходам і попри тих, хто противився їм, владі вдалося стабілізувати епідемічну ситуацію та втричі зменшити середньотижневу кількість хворих на COVID-19.