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“Готовий особистим прикладом показати, що вакцинація безпечна” – президент

Понеділок, 8 лютого 2021, 09:34
“Готовий особистим прикладом показати, що вакцинація безпечна” – президент

Президент Володимир Зеленський готовий зробити щеплення від коронавірусу SARS CoV 2 одним із перших, аби довести українцям, що вакцини безпечні. 

Джерело: Зеленський, відкриваючи Всеукраїнський Форум "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді"

Пряма мова: "Вирішивши питання поставок вакцини в Україну ми зіткнулися з новою проблемою – це недовіра до щеплень та відмова від вакцинації чималої частини населення. Це нове, але я вважаю, що дуже серйозне сучасне питання, яке всім нам належить вирішити. 

Я готовий особистим прикладом, як і більшість світових лідерів, показати людям, що вакцинація важлива, вона безпечна, вона потрібна".

Деталі: Президент також зазначив, що завдяки карантинним заходам і попри тих, хто противився їм, владі вдалося стабілізувати епідемічну ситуацію та втричі зменшити середньотижневу кількість хворих на COVID-19. 

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийвакцинаціякоронавірусCovid-2019
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