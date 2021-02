Twitter дав "офіційний" статус російському МЗС в окупованому Криму

У соцмережі Twitter біля акаунта незаконного представництва Міністерства закордонних справ Росії в окупованому Криму є позначка, яка свідчить про "верифікацію" профілю.

Джерело: Twitter

Деталі: Окупанти завели сторінку у соцмережі у березні 2015 року.

Український сегмент у Twitter відреагував на "офіційний" статус російського МЗС в Криму.

Так, у топі хештегів з'явились #TwitterSupportsTerorrism і #CrimeaIsUkraine.

На дії соцмережі відреагувала перша заступниця міністра інформаційної політики Еміне Джепарова.

Джепарова: "На додаток до двох наших попередніх дзвінків, ми повторюємо, що абсолютно неприпустимо ставити у так званий МЗС РФ у Криму галочку перевірки, в той час, як міжнародна спільнота, включно з більшістю країн-членів ООН, чітко говорять, що Крим є українським".

Прессекретар міністра закордонних справ України Гоша Тихий уточнив УП, що позначка про "офіційний" статус МЗС Росії в Криму з'явилася у Twitter раніше і Україна наразі веде боротьбу, аби прибрати статус "верифікованого" у відомства окупантів.

In addition 2 our previous calls we reiterate that it is absolutely unacceptable to give so called 🇷🇺MFA in 🇺🇦#Crimea a verified check mark while the Int’l community incl. the majority of UN member-states clearly say #CrimeaIsUkraine. @Twitter must block that account immediately! pic.twitter.com/Bv3sYSEbTV