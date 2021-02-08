Росія в Криму наростила військовий потенціал більш ніж удвічі: знімки з космосу

У Національному центрі управління та випробувань космічних засобів України фіксують нові військові об'єкти, які з'являються в Криму з початку російської окупації.

Джерело: "Крим.Реаліі"

Деталі: Фахівці центру поділилися даними і знімками з редакцією "Крим.Реаліі", який є проектом "Радіо Свобода".

Так, на одному з найсвіжіших знімків зафіксовано селище Новоозерне, неподалік від озера Донузлав. У кінці 2020 року там, фактично посеред степу, з'явилася військова база.

За словами начальника інформаційно-аналітичного центру Національного космічного центру України Сергія Янчевського, ще в 2018 році на цьому місці були розвалені корівники, а "вже в 2019 році і протягом 2020 року тут з'явилася велика військова частина".

Військова база зберігання поблизу селища Новоозерне

На його думку, "це база зберігання на випадок війни".

Янчевський додав, що "коли проводиться мобілізація, то людей треба чимось озброювати і це озброєння зберігається саме в такому місці: це сотні артилерійських систем, броньована техніка тощо".

На знімках із космосу також видно, що нещодавно біля Керчі з'явилися впритул до траси "Таврида" нові радіолокаційні станції і щонайменше 8 ракетних комплексів С-400.

А на околиці Євпаторії російські окупанти побудували величезну радіоантену діаметром близько 30 метрів. І в Євпаторії, у колишньому українському космічному центрі, тепер базуються військово-космічні сили Росії.

Новий радіопрозорий купол поблизу Євпаторії

Поблизу Севастополя російська армія побудувала ще один об'єкт. На архівних космічних знімках можна простежити, як, починаючи з 2016 року, на порожньому місці будувалася радіотехнічна станція з десятком супутникових антен-"тарілок", середній діаметр кожної з яких близько 5-ти метрів.

Нова радіотехнічна станція поблизу Севастополя (праворуч)

Космічний центр зафіксував ще десятки різних новобудов і модернізацій, які проводить Росія в окупованому Криму.

Ці дані потім потрапляють до Служби безпеки України й Збройних сил України. А там вже їх аналізують і оцінюють загрозу з Криму з боку Росії.

Українські фахівці стверджують, що в порівнянні з 2014 роком Росія в Криму наростила свій військовий потенціал більш ніж удвічі.

Нагадаємо: У Кремлі мілітаризацію Кримського півострова називають нормою, вважаючи його своїм.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова в грудні 2020 року заявляла, що Росія "на своїй території має право проводити навчання, розміщувати будь-які об'єкти, оголошувати призов до армії для своїх громадян і організовувати патріотичне виховання молоді".