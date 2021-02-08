Росія в Криму наростила військовий потенціал більш ніж удвічі: знімки з космосу
У Національному центрі управління та випробувань космічних засобів України фіксують нові військові об'єкти, які з'являються в Криму з початку російської окупації.
Джерело: "Крим.Реаліі"
Деталі: Фахівці центру поділилися даними і знімками з редакцією "Крим.Реаліі", який є проектом "Радіо Свобода".
Так, на одному з найсвіжіших знімків зафіксовано селище Новоозерне, неподалік від озера Донузлав. У кінці 2020 року там, фактично посеред степу, з'явилася військова база.
За словами начальника інформаційно-аналітичного центру Національного космічного центру України Сергія Янчевського, ще в 2018 році на цьому місці були розвалені корівники, а "вже в 2019 році і протягом 2020 року тут з'явилася велика військова частина".
На його думку, "це база зберігання на випадок війни".
Янчевський додав, що "коли проводиться мобілізація, то людей треба чимось озброювати і це озброєння зберігається саме в такому місці: це сотні артилерійських систем, броньована техніка тощо".
На знімках із космосу також видно, що нещодавно біля Керчі з'явилися впритул до траси "Таврида" нові радіолокаційні станції і щонайменше 8 ракетних комплексів С-400.
А на околиці Євпаторії російські окупанти побудували величезну радіоантену діаметром близько 30 метрів. І в Євпаторії, у колишньому українському космічному центрі, тепер базуються військово-космічні сили Росії.
Поблизу Севастополя російська армія побудувала ще один об'єкт. На архівних космічних знімках можна простежити, як, починаючи з 2016 року, на порожньому місці будувалася радіотехнічна станція з десятком супутникових антен-"тарілок", середній діаметр кожної з яких близько 5-ти метрів.
Космічний центр зафіксував ще десятки різних новобудов і модернізацій, які проводить Росія в окупованому Криму.
Ці дані потім потрапляють до Служби безпеки України й Збройних сил України. А там вже їх аналізують і оцінюють загрозу з Криму з боку Росії.
Українські фахівці стверджують, що в порівнянні з 2014 роком Росія в Криму наростила свій військовий потенціал більш ніж удвічі.
Нагадаємо: У Кремлі мілітаризацію Кримського півострова називають нормою, вважаючи його своїм.
Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова в грудні 2020 року заявляла, що Росія "на своїй території має право проводити навчання, розміщувати будь-які об'єкти, оголошувати призов до армії для своїх громадян і організовувати патріотичне виховання молоді".