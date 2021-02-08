В Україні триватиме серіал "люті циклони": сніг, дощ, шторм
Найближчої доби циклон з атмосферними фронтами зумовить мінливу погоду з опадами в Україні.
Джерело: Наталка Діденко у Facebook
Пряма мова: "Прогноз погоди зараз складати - явно непроста робота. Серія циклонів, що проносяться Україною, сніг, дощ, від сильного морозу на півночі до +15 градусів в Криму, штормовий вітер, ожеледиця, хуртовини, ожеледь... Словом, треба призупинитися, а то вийде ледь не весь список зимових та весняних атмосферних явищ"
Деталі: 9-го лютого циклон з атмосферними фронтами продовжить впливати на погоду в Україні.
Найближчої ночі опади ще охоплять більшість областей України.
А вдень у вівторок їхня найбільша ймовірність - на Сході, у північно-східних областях та на Дніпропетровщині. Опади шарами розподілятимуться із півночі та південь - сніг, потім мокрий сніг, потім льодяний дощ та дощ.
В горах - лавинна небезпека.
Уночі температура близько -6-13 градусів, а ось вдень 8-го лютого очікується:
- у північних областях України -5-9 градусів, найхолодніше;
- у західних областях -1-4, на Волині та Рівненщині до -7 градусів, у Чернівецькій області близько нуля, на Закарпатті до +5 градусів;
- у центральних областях +1+4 градуси, Полтавщині до -2 градусів;
- у східних областях на Луганщині та Донеччині +3+6 градусів, у Харківській області близько нуля;
- у південній частині +5+10, в Криму до +13+15 градусів.
Вітер в Україні віятиме зі сходу. буде рвучким, некомфортним.
Найближчої ночі в Києві йтиме сніг, затримається, з періодами, до ранку. Вдень у вівторок опади слабшатимуть та припинятимуться. На дорогах ожеледиця.
Температура повітря вночі до -10 градусів, вдень очікується -2-5 градусів.
За даними синоптикині, з вихідних в Україну зайде чергова порція серйозних морозів: до -20, і -25 градусів.