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В Україні триватиме серіал "люті циклони": сніг, дощ, шторм

Понеділок, 8 лютого 2021, 12:18

Найближчої доби циклон з атмосферними фронтами зумовить мінливу погоду з опадами в Україні.

Джерело: Наталка Діденко у Facebook

Пряма мова: "Прогноз погоди зараз складати - явно непроста робота. Серія циклонів, що проносяться Україною, сніг, дощ, від сильного морозу на півночі до +15 градусів в Криму, штормовий вітер, ожеледиця, хуртовини, ожеледь... Словом, треба призупинитися, а то вийде ледь не весь список зимових та весняних атмосферних явищ"

Деталі: 9-го лютого циклон з атмосферними фронтами продовжить впливати на погоду в Україні.

Найближчої ночі опади ще охоплять більшість областей України.

А вдень у вівторок їхня найбільша ймовірність - на Сході, у північно-східних областях та на Дніпропетровщині. Опади шарами розподілятимуться із півночі та південь - сніг, потім мокрий сніг, потім льодяний дощ та дощ.

В горах - лавинна небезпека.

Уночі температура близько -6-13 градусів, а ось вдень 8-го лютого очікується:

  • у північних областях України -5-9 градусів, найхолодніше;
  • у західних областях -1-4, на Волині та Рівненщині до -7 градусів, у Чернівецькій області близько нуля, на Закарпатті до +5 градусів;
  • у центральних областях +1+4 градуси, Полтавщині до -2 градусів;
  • у східних областях на Луганщині та Донеччині +3+6 градусів, у Харківській області близько нуля;
  • у південній частині +5+10, в Криму до +13+15 градусів.

Вітер в Україні віятиме зі сходу. буде рвучким, некомфортним.

Найближчої ночі в Києві йтиме сніг, затримається, з періодами, до ранку. Вдень у вівторок опади слабшатимуть та припинятимуться. На дорогах ожеледиця.

Температура повітря вночі до -10 градусів, вдень очікується -2-5 градусів.

За даними синоптикині, з вихідних в Україну зайде чергова порція серйозних морозів: до -20, і -25 градусів.

Українська правда
Теми: погода


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