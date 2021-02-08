Україна - на 34-му місці в Європі за рівнем смертностності від COVID - Степанов

Україна знаходиться на 34-му місці в Європі за рівнем смертності від коронавірусної хвороби.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов, виступаючи на форумі "Україна 30"

Пряма мова: "Україна знаходиться на 34-му місці в Європі за рівнем смертності на мільйон населення від коронавірусної хвороби. У нас в три рази менша смертність, ніж у Великій Британії вдвічі менше – ніж у Франції".

Деталі: Міністр навів статистику, яка свідчить про зменшення захворюваності на COVID 19. За словами Степанова, це, зокрема – результат обмежувальних дій влади і сумлінності українських громадян при дотриманні карантину.