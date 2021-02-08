Поліція викрила колекторів, які шантажували боржників порнофотографіями

Кіберполіція викрила банду колекторів, які шантажували боржників фотографіями порнографічного контенту.

Джерело: Пресслужба Національної поліції

Дослівно: "Встановлено, що учасниками злочинної схеми були понад 30 осіб. Фігуранти створили дві фінансові компанії, що надавали кредити. В штаті компаній були і колектори, які займалися шантажем клієнтів-боржників. Зловмисники за допомогою фоторедакторів виготовляли порнографічний контент із зображенням позичальників або їхніх родичів. Далі – погрожували розповсюдити такі матеріали та вчинити фізичну розправу"

Деталі: Фігуранти надавали кредитні послуги, а у разі несплати позики шантажували клієнтів. Окрім погроз фізичною розправою, за допомогою фотомонтажу виготовляли протиправний контент за участі боржників.

Правопорушникам загрожує до дванадцяти років ув’язнення.

За попередніми підрахунками, зловмисники здійснили більше 360 тисяч погроз громадянам із різних регіонів України.

Поліцейські провели 50 обшуків в офісах компаній, квартирах та автомобілях фігурантів, вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, серверне обладнання та "чорнові" записи. Обшуки одночасно проходили на території Київської, Харківської, Вінницької, Сумської областей та у столиці.