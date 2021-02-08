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Байден повертає США до Ради ООН з прав людини, з якої вийшов Трамп

Понеділок, 8 лютого 2021, 15:13
Байден повертає США до Ради ООН з прав людини, з якої вийшов Трамп

Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про чергову зміну політики адміністрації Трампа, заявивши, що Сполучені Штати повертаються до Ради ООН з прав людини.

Відповідна заява Блінкена 8 лютого розміщена на сайті Державного департаменту США, повідомляє "Європейська правда". 

"Президент доручив Державному департаменту негайно і активно відновити роботу з Радою ООН з прав людини", - заявив Блінкен. 

За його словами, адміністрація Байдена визнає недосконалість Ради ООН з прав людини та необхідність реформи цього органу. 

"Однак наш вихід у червні 2018 роки не сприяв значним змінам, а замість цього створив вакуум лідерства США, який країни з авторитарними програмами використовували в своїх інтересах", - зазначив держсекретар США. 

За його словами, спочатку США залучатимуться до роботи Ради у статусі спостерігача, а не одного з повноправних членів Ради, які обираються Генеральною Асамблеєю ООН. Статус спостерігача дозволить США вести переговори з Радою, співпрацювати з іншими країнами для прийняття резолюцій.

США вийшли зі складу Ради в 2018 році за президентства Дональда Трампа. Сполучені Штати звинувачували орган у тому, що він є антиізраїльським та потребує реформування.

Сполучені Штати бойкотували Раду ООН з прав людини протягом трьох років за президента Джорджа Буша-молодшого.

Орган, створений в 2006 році, має постійний пункт на своєму порядку денного щодо можливих порушень, вчинених Ізраїлем на окупованих палестинських територіях. Вашингтон домагається усунення цього питання з порядку денного.

Теми: СШАБайденТрамп
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