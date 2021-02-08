Німеччина, Польща і Швеція оголосили дипломатів РФ персонами нон грата

Німеччина, Польща і Швеція у понеділок ввечері повідомили, що висилають по одному російському дипломату у відповідь на висилку Росією дипломатичних працівників трьох країн нібито за участь у протестах за звільнення Навального.

Повідомлення про висилку синхронно оприлюднили МЗС трьох країн, пише "Європейська правда".

Глава МЗС Швеції Анн Лінде заявила у Twitter, що російському послу у Стокгольмі було повідомлено про прохання залишити Швецію одному працівнику російського посольства.

"Це чітка відповідь на неприйнятне рішення про висилку шведського дипломата, який тільки виконував свої обов'язки", - заявила глава МЗС Швеції.

Про аналогічне рішення оголосити персоною нон грата одного працівників російського посольства в Берліні повідомило МЗС Німеччини. Німецьке дипвідомство назвало висилку свого дипломата з Росії невиправданим.

"Німецький дипломат, про якого йдеться, просто виконував свою функцію відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини, спостерігаючи за розвитком подій у Росії законними засобами", - йдеться у заяві німецького МЗС.

МЗС Польщі повідомило, що відповідно до принципу взаємності та у координації з Німеччиною і Швецією оголошує персоною нон грата дипломата РФ із генерального консульства Росії в Познані.

Росія вирішила вислати трьох європейських дипломатів у п’ятницю 5 лютого, коли верховний представник ЄС Жозеп Боррель прибув до Москви з візитом.

РФ висловила протест у зв’язку з участю дипломатичних співробітників генеральних консульств Швеції і Польщі в Санкт-Петербурзі і посольства Німеччини в Москві в акціях протесту 23 січня. Дипломатів оголошено персонами нон грата і наказано найближчим часом покинути територію Російської Федерації.

МЗС Швеції пояснило, що шведський дипломат лише спостерігав за протестами, і назвало рішення РФ абсолютно необґрунтованим.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що дізнався про наміри РФ вислати європейських дипломатів під час переговорів з міністром закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим.

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