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В Україні викрили банду, яка заробляла десятки мільйонів на фейкових посвідченнях водія

Понеділок, 8 лютого 2021, 23:34

Кіберполіцейські викрили групу зловмисників у виготовленні та збуті підроблених водійських посвідчень, щорічний дохід яких сягав близько 20 мільйонів гривень. 

Джерело: Департамент кіберполіції Національної поліції

Деталі: Зазначається, що організував бізнес 29-річний киянин, який створив та адміністрував вебсайти, де приймалися заявки на виготовлення посвідчень водія європейського зразка. Також фігурант утворив сall-центр, до роботи в якому залучив близько двадцяти працівників. 

Оператори зв’язувались із замовниками і запевняли, що вони нібито навчатимуться в одній з автошкіл Польщі. Для "гарантованого" отримання водійського посвідчення на державний іспит в сервісному центрі замість клієнта нібито мав іти працівник "компанії".

Натомість фігуранти, використовуючи підроблені печатки, незаконно виготовляли посвідчення. Коштувала така послуга 43 тисячі гривень. Далі фейковий документ надсилали замовникам поштою, а гроші зловмисники отримували на банківські рахунки, відкриті на підставних осіб. Щорічний прибуток фігурантів сягав близько 20 мільйонів гривень.

Фігурантам може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

Українська правда
Теми: поліція


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