У Київській, Житомирській, Рівненській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській та Волинській областях обмежили рух великогабаритного транспорту у зв’язку зі снігопадами.

Джерело: Укравтодор

Дослівно: "Через складні погодні умови в окремих областях введені обмеження для руху вантажного транспорту".

Деталі: Зокрема, обмеження діють у:

Волинській області

Т-03-02 Піща – Шацьк – Любомль – Володимир-Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин – /М-06/, км 102+282 – км 124+593 (на ділянці м. В. Волинський – с. Павлівка),

Т-03-05 Нововолинськ – Іваничі – Павлівка – Локачі, км 24+900 – км 42+815 (на ділянці с. Павлівка – смт. Локачі),

Т-03-03 Луцьк – Радомишль – Демидівка – Дубно, км 2+500 – км 21+888.

Крім того, для забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки, обмежено рух для всіх видів транспорту на а/д Т-18-02 /М-07/ – Маюничі – Велика Осниця – Красноволя – Колки - /Р-14/ – Копилля – Рожище – Торчин – Шклинь – /Н-17/, км 107+000 – 130+000 (на ділянці смт. Торчин – с. Шклинь).

Житомирській області

М-06 Київ – Чоп, км 68+340 – км 258+513,

М-07 Київ – Ковель – Ягодин, км 79+717 км 245+948.

Рівненській області

М-06 Київ – Чоп, км 258+513 – км 432+877.

Київській області

М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі, км 18+730 – км 60+722,

М-03 Київ – Харків – Довжанський, км 18+000 – км 126+700,

М-05 Київ – Одеса, км 11+660 – км 143+009,

М-06 Київ – Чоп, км 14+080 – км 68+340,

М-07 Київ – Ковель – Ягодин, км 19+100 – км 79+717,

Н-01 Київ – Знам’янка, км 14+740 – км 123+687,

Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь, км 0+153 – км 81+003.

Полтавській області

М-03 Київ – Харків – Довжанський, км 126+528 – км 336+657, км 340+698 – км 395+873,

Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь, км 168+695 – км 246+144, км 260+710 – км 276+376.

Черкаській області

М-05 Київ – Одеса, км 143+009 – км 237+089,

Н-01 Київ – Знам’янка, км 123+687 – км 242+004,

Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь, км 81+003 – км 168+695.

Чернігівській області

М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі, км 60+722 – км 224+326,

Н-07 Київ – Суми – Юнаківка, км 35+661 – км 178+677.

Повідомляється, що через введені обмеження у місцях відстою вздовж доріг перебуває понад 3030 вантажних транспортних засобів.

У разі подальшого блокування в’їзду/виїзду до м. Києва, роботи з їх деблокування можуть зайняти декілька діб.

Також зазначається, що за добу на "Гарячу лінію" Укравтодору надійшло 13 скарг від водіїв щодо поганого розчищення доріг. У держагенстві заявили, що вжили заходів для усунення недоліків.

За повідомленням Укргідрометцентру, 9 лютого у більшості областей сніг, у Харківській та північних областях очікується значний сніг, хуртовини при температурі повітря вдень 0+5°С; у центрі значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь при температурі повітря вдень 0+5°С (I рівень небезпечності – жовтий).

На Закарпатті та півдні – мокрий сніг та дощ при температурі повітря вдень +6+11°С. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.