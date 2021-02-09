Циклони Tristan і Ulf принесуть в Україну мокрий сніг – синоптик

У найближчі дні циклони Tristan і Ulf принесуть у більшість областей України сніг та мокрий сніг, на Закарпатті та у південній половині країни – сніг з дощем.

Джерело: Укргідрометцентр, синоптик Наталя Діденко у Facebook

Пряма мова: "Південний серіал із гарячими героями-циклонами триває! 10 лютого в Україну несеться наступний із серії південних циклонів. Наш Tristan, який вчора сипав і лив, словом, веселився, як на корпоративі, поступово зміщується у східному напрямку.

А черговий Ulf, хвацько закрутивши вуса, готується у середу стрибонути в Україну. 10 лютого опади передбачаються у більшості областей України".

Деталі: 10 лютого вночі та вдень на Заході та Півночі невеликий сніг, у Центрі і на Сході вночі без істотних опадів, вдень – дощ зі снігом, на Півдні країни переважно без опадів.

У північній частині та більшості західних областей вночі -5-10, вдень -3-9 градусів. А на південному заході, навколо Карпат, від 3 морозу до 3 тепла, у центральних областях та на сході України вночі до 4 морозу, вдень до 4 тепла. У південній частині +4+8 градусів, в Криму до +12 градусів.

На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, поривчастий.

У Києві 10 лютого вранці сніг, вночі до -11, вдень -4-6 градусів.

11-12 лютого в Україну прийде ще один циклон та потепління.

З 14 лютого, за прогнозом Діденко, опади послабшають, а морози серйозно посиляться.