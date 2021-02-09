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Росія оновила економічні санкції проти України

Вівторок, 9 лютого 2021, 15:25

Росія заборонила ввіз залізнодорожних коліс з України.

Джерело: постанова уряду РФ від 6 лютого

Деталі: Документ вносить зміни до постанови від 29 грудня 2018 року (№ 1716-83). Вона містить перелік заборонених до ввозу в РФ товарів, країною походження або країною відправлення яких є Україна або які перевозять через територію України.

Нова постанова доповнює цей список. Тепер заборонено імпорт осей для коліс діаметром 710 мм і більше; колісних пар, коліс діаметром 710 мм і більше, і виливок для таких коліс.

Також був заборонений імпорт бічних рам візків вантажних вагонів і надресорних балок.

Постанова набуває чинності 9 лютого.                                                

Передісторія: 29 грудня 2018 року Росія запровадила заборону на імпорт низки українських товарів. Тоді прем'єр-міністр Росії Дмитро Медвєдєв заявив, що це - відповідь на санкції з боку України. Повідомлялося, що уряд Росії може скасувати свої обмеження, якщо Україна скасує свої.

Українська правда
Теми: Росіясанкції


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