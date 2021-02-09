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Порошенка, Яценюка і Таруту кличуть на суд щодо ексмера Слов'янська Штепи

Вівторок, 9 лютого 2021, 15:54

Орджонікідзевський районний суд Харкова на засіданні у вівторок приступив до розгляду по суті справи ексмера міста Слов'янськ Донецької області Нелі Штепи, обвинуваченої в сепаратизмі, заслухав обвинувальний акт і визначив порядок вивчення доказів.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: За словами судді Олени Глибко, на наступному засіданні заслухають саму Штепу, а після планується допитати свідків обвинувачення і захисту, а потім вивчити письмові документи.

Штепа заявила клопотання про виклик до суду 50 свідків захисту, в тому числі ексглави Донецької облагосадміністраціі Сергія Тарути, колишнього в.о. глави Адміністрації президента Сергій Пашинського, ексглави Служби безпеки України Валентина Наливайченка, експрем'єр-міністра Арсенія Яценюка і п'ятого президента України (2014-2019) Петра Порошенка.

Суд вирішив допустити до допиту в судовому засіданні всіх свідків, заявлених як звинуваченням, так і захистом, нагадавши при цьому сторонам про право відмовитися від допиту того чи іншого свідка.

Пряма мова судді Глибко: "У зв'язку з тим, що суд задовольнив клопотання про велику кількість свідків, будь ласка, всі учасники процесу ... приводьте свідків у судовий процес. При цьому нагадую, в разі якщо свідок з якихось причин не може прибути, ви не позбавлені можливості заявити клопотання про відеоконференцію. Якщо свідок не може прибути або ви не можете його доставити, ви можете відмовитися в будь-який момент від допиту цього свідка".

Деталі: На засіданні у вівторок прокурор оголосив обвинувальний акт, згідно з яким в 2014 році Штепа, будучи міським головою Слов'янська, використовувала владу в порушення присяги і діяла в інтересах терористичної організації, метою якої було повалення державного ладу і порушення територіальної цілісності України.

Їй також інкримінується організація соцопитування щодо федералізації і непротидії захоплення адміністративних будівель. За версією звинувачення, дії Штепи привели до загибелі людей.

У свою чергу Штепа заявила, що не вважає себе винною. Її позицію підтримали адвокати.

Наступне засідання у справі призначено на 16 лютого.

Справа стосовно Штепи розглядається з самого початку в п'ятий раз.

Теми: сепаратизмсуд


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