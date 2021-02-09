Суд у столиці Білорусі Мінську, який 9 лютого почав розгляд кримінальної справи проти кореспондентки Катерини Андреєвої й операторки Дар’ї Чульцової, відмовився звільнити їх під зобов’язання колег.

Джерело: "Радыё Свобода"

Деталі: Журналісток звинувачують в "організації акцій, які грубо порушують громадський порядок". Їм загрожує до трьох років позбавлення волі.

Клопотання про зміну запобіжного заходу для обвинувачених під особисту поруку колег подав адвокат Сергій Зікрацький. Була оголошена перерва, після якої суддя заявив, що клопотання про звільнення відхиляє.

Журналісти, яким вдалося потрапити на судовий процес, повідомили із зали суду, що до слухання були допущені в основному родичі та представники офіційних ЗМІ. Решта людей залишилися біля дверей.

Підсудні підтвердили, що працюють на телеканалі "Белсат" і виконували редакційне завдання в день затримання 15 листопада.

Журналісток також звинувачують в тому, що стрім нібито привів до зупинки 19 маршрутів громадського транспорту: 13 автобусних, трьох тролейбусних і трьох трамвайних. Загальну суму шкоди "Мінсктранс" оцінив в більш ніж 11 тисяч рублів (приблизно 143 750 гривень у перерахунку).

Чульцова відмовилася давати покази, тому на суді були зачитані уривки справи.

"Я нікого не закликала, не організовувала, не схиляла до дії. У матеріалах справи немає доказів незаконних дій, немає пояснень, що таке деструктивні канали Telegram і хто визначав їх деструктивність. Я не вигукувала жодних гасел, не виходила на проїжджу частину ", - цитував свідчення журналістки суддя.

Крім того, Чульцова пояснила, що згода відшкодувати збитки "Мінськтрансу" не є визнанням вини.

Катерина Андреєва на суді підкреслила, що абсолютно невинна в злочині і вважає переслідування політично мотивованим і сфабрикованими від початку до кінця. Вона назвала це помстою спецслужб за свою професійну діяльність.

Чому це важливо: У Білорусі з 9 серпня 2020 року тривають масові протести проти режиму Лукашенка, який фальсифікував виобри президента в країні. Серед тисяч затриманих і оголошених у розшук за цей час опинялися журналісти, митці, спортсмени. Режим Лукашенка судить за надуманими звинуваченнями та кидає за грати і іноземних громадян і неповнолітніх.

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