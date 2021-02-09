Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

"Паломница"-Марченко про чистилище "Миротворця": "Господь з нами"

Вівторок, 9 лютого 2021, 17:02

Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко заявила, що змушена змінити номер телефону після того як потрапила до чистилища сайту "Миротворець", де опублікували її особисті дані.

Джерело: Instagram-сторінка дружини Віктора Медведчука

Пряма мова: "Нікого ніколи цим не можна було залякати. Що не можливо для людини, можливо для Бога. Якщо я з Богом, то хто проти мене – бідні, нещасні оці от люди?".

Підпис Марченко під відео в соцмережі: "Єдине, що можу сказати всім "миротворцям": не витрачайте свій час, нас цим не зачепити і не залякати. Господь з нами".

Деталі: При цьому в наступному відео вона заявила, що змушена змінити свій особистий номер.

 

Марченко заявила, що "всю свою помсту вона вручає в руки Господа", а він уже вирішить долю її недругів.

Що було раніше: Напередодні сайт "Миротворець" вніс дані Марченко у свою базу.

Дружина Медведчука потрапила туди через "фінансування терористів і російських окупантів. Заперечення російської агресії. Участь у пропагандистських заходах Росії (країна-агресор) проти України. Участь у спробах легалізації окупації АР Крим російськими загарбниками".

Довідково: сайт "Миротворець" пов’язують із заступником міністра внутрішніх справ МВС Антоном Геращенком.

Сайт декларує, що публікує інформацію про людей, які становлять загрозу українській державі та суспільству, скоїли злочини проти основ національної безпеки.

Знати більше: Паломниця на BMW: Марченко зняла себе у кіно про московський патріархат

Українська правда
Теми: МедведчукРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

НАБУ закрило справу про Порошенка, Байдена, Обаму і 100 млрд доларів - адвокати

В СБУ відреагували на відео Нескоромного: Маніпулятивна заява

Президентський рейтинг: суперники Зеленського ще більше скоротили відрив

На Донбасі двоє цивільних проривались до бойовиків, в результаті стрілянини один загинув

Латвія заборонила 16 російських телеканалів

таблицяУкраїнці найбільше довіряють Разумкову, після нього – Зеленський: опитування

Усі новини...
Медведчук
Зеленського на ковідному форумі зустрів пікет за канали Медведчука
Кулеба впевнений, що РФ відповість на блокування "каналів Медведчука"
Данілов: Офіційно середня зарплата на каналах Медведчука складала 5 тисяч гривень
Останні новини
17:32
Кандидат у спецбатальйон Нацгвардії приховав російське громадянство – контррозвідка
17:25
Кабмін пом'якшив карантин для масових заходів
17:23
Майже 30 газзбутів знизили січневий тариф до граничної ціни
17:13
МОЗ готує новий "світлофор зон" для карантину
17:10
Гривня ослабла на закритті міжбанку
17:02
фото, відео"Паломніца" Марченко про чистилище "Миротворця": Господь з нами
16:50
Судилище на журналістками в Білорусі: у звільненні на поруки відмовлено
16:49
Боррель готовий запропонувати нові санкції проти РФ після провального візиту в Москву
16:48
Імунолог уточнив, як відбуватиметься перший етап вакцинації від COVID-19 в Україні
16:45
Комітет рекомендував до другого читання законопроєкт щодо земельної децентралізації
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!