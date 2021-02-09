Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко заявила, що змушена змінити номер телефону після того як потрапила до чистилища сайту "Миротворець", де опублікували її особисті дані.

Джерело: Instagram-сторінка дружини Віктора Медведчука

Пряма мова: "Нікого ніколи цим не можна було залякати. Що не можливо для людини, можливо для Бога. Якщо я з Богом, то хто проти мене – бідні, нещасні оці от люди?".

Підпис Марченко під відео в соцмережі: "Єдине, що можу сказати всім "миротворцям": не витрачайте свій час, нас цим не зачепити і не залякати. Господь з нами".

Деталі: При цьому в наступному відео вона заявила, що змушена змінити свій особистий номер.

Марченко заявила, що "всю свою помсту вона вручає в руки Господа", а він уже вирішить долю її недругів.

Що було раніше: Напередодні сайт "Миротворець" вніс дані Марченко у свою базу.

Дружина Медведчука потрапила туди через "фінансування терористів і російських окупантів. Заперечення російської агресії. Участь у пропагандистських заходах Росії (країна-агресор) проти України. Участь у спробах легалізації окупації АР Крим російськими загарбниками".

Довідково: сайт "Миротворець" пов’язують із заступником міністра внутрішніх справ МВС Антоном Геращенком.

Сайт декларує, що публікує інформацію про людей, які становлять загрозу українській державі та суспільству, скоїли злочини проти основ національної безпеки.

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