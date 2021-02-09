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Київ продовжить засипати снігом, температура впаде ще нижче

Вівторок, 9 лютого 2021, 17:09
Київ продовжить засипати снігом, температура впаде ще нижче

11 та 12 лютого в Києві очікується значне випадання снігу.

Джерело: повідомлення Київради

Дослівно: "10 лютого на дорогах столиці очікується ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

Удень 11 лютого та вночі 12 лютого, за прогнозами синоптиків, значний сніг та мокрий сніг (приріст снігу 10-20 см), налипання мокрого снігу. А також пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини; на дорогах снігові замети".

Деталі: Також очікується, що 12 лютого температура опуститься ще нижче: вночі до 10-12° морозу, вдень до 8-10° морозу.

Киян просять за можливості утриматися від поїздок на власних авто та надати перевагу громадському транспорту.

Передісторія:

5 лютого Укргідрометцентр оголосив штормове попередження про погіршення погодних умов 7 та 8 лютого а також значні снігопади.

Українська правда

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Теми: Київпогода
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