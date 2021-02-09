Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Київ продовжить засипати снігом, температура впаде ще нижче

Вівторок, 9 лютого 2021, 18:09

11 та 12 лютого в Києві очікується значне випадання снігу.

Джерело: повідомлення Київради

Дослівно: "10 лютого на дорогах столиці очікується ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

Удень 11 лютого та вночі 12 лютого, за прогнозами синоптиків, значний сніг та мокрий сніг (приріст снігу 10-20 см), налипання мокрого снігу. А також пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини; на дорогах снігові замети".

Деталі: Також очікується, що 12 лютого температура опуститься ще нижче: вночі до 10-12° морозу, вдень до 8-10° морозу.

Киян просять за можливості утриматися від поїздок на власних авто та надати перевагу громадському транспорту.

Передісторія:

5 лютого Укргідрометцентр оголосив штормове попередження про погіршення погодних умов 7 та 8 лютого а також значні снігопади.

Українська правда
Теми: Київпогода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Столтенберг відповів Зеленському, чому Україна ще не в НАТО

Кабмін пом'якшив карантин для масових заходів

Майже 30 газзбутів знизили до 7 гривень і січневий тариф

НАБУ закрило справу про Порошенка, Байдена, Обаму і 100 млрд доларів - адвокати

В СБУ відреагували на відео Нескоромного: Маніпулятивна заява

Президентський рейтинг: суперники Зеленського ще більше скоротили відрив

Усі новини...
Київ
Негода в Києві: для витягування авто із заметів задіяли БТРи
Приватизація Першого київського машинобудівного заводу під загрозою – ФДМ
У Києві 243 нових випадки COVID за добу і 1 765 одужань
Останні новини
19:11
Україна хоче отримати ПДЧ разом із Грузією – Шмигаль
18:57
У Раді пропонують випустити ОВДП на 25 млрд для погашення "зелених" боргів
18:46
Столтенберг відповів Зеленському, чому Україна ще не в НАТО
18:30
Суд зобов’язав водія "Схем" виплатити Портнову майже 60 тисяч гривень
18:24
Ціни на сою і кукурудзу досягли семирічних максимумів
18:09
Київ продовжить засипати снігом, температура впаде ще нижче
18:03
Ще один автовиробник хоче створити летюче авто
17:54
На Донбасі ворог прицільно відкривав вогонь із гранатометів і стрілецької зброї
17:45
Списки на вакцинацію від коронавірусу ще до кінця не готові – ЦГЗ
17:32
Кандидат у спецбатальйон Нацгвардії приховав російське громадянство – контррозвідка
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!