Київ продовжить засипати снігом, температура впаде ще нижче

11 та 12 лютого в Києві очікується значне випадання снігу.

Джерело: повідомлення Київради

Дослівно: "10 лютого на дорогах столиці очікується ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

Удень 11 лютого та вночі 12 лютого, за прогнозами синоптиків, значний сніг та мокрий сніг (приріст снігу 10-20 см), налипання мокрого снігу. А також пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини; на дорогах снігові замети".

Деталі: Також очікується, що 12 лютого температура опуститься ще нижче: вночі до 10-12° морозу, вдень до 8-10° морозу.

Киян просять за можливості утриматися від поїздок на власних авто та надати перевагу громадському транспорту.

Передісторія:

5 лютого Укргідрометцентр оголосив штормове попередження про погіршення погодних умов 7 та 8 лютого а також значні снігопади.