Росія видала акредитацію вже п'ятому "вишу", який контролюють бойовики в ОРДО

Низку навчальних програм підконтрольного угрупованню "ДНР" Донецького національного технічного університету акредитували в Росії.

Джерело: "Новини Донбасу" із посиланням на "міністерство освіти і науки ДНР"

Деталі: Інформація про отримання акредитації також розміщена на сайті Російської федеральної служби з нагляду в сфері освіти і науки. Акредитацію отримали більше 10 груп спеціальностей.

У ДонНТУ уточнили, що вуз пройшов перший з трьох етапів російської акредитації.

Там розповіли, що в першому півріччі планується завершення другого етапу, в ході якого передбачається акредитувати ще вісім груп професій, спеціальностей і напрямків підготовки, в жовтні - третього - щодо семи укрупнених груп.

За словами представника ДонНТУ, після підтвердження змісту та якості освіти донецьким випускникам видаються документи, що вносяться до федерального реєстру дипломів РФ.

Цей вуз став п'ятим за рахунком, який отримав свідоцтво про акредитацію в РФ. До нього російська акредитація була видана підконтрольним "ДНР" Донецькому національному університету, Донецького національного медичного університету імені Горького, Донбаської національної академії будівництва і архітектури, а також Донецькому національному університету економіки і торгівлі імені Туган-Барановського.

В Покровську наразі базується Донецький національний технічний університет, який був змушений покинути Донецьк після захоплення міста бойовиками в 2014 році. Навчання в цьому вузі відповідає за українським стандартам.