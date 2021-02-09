Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Росія видала акредитацію вже п'ятому "вишу", який контролюють бойовики в ОРДО

Вівторок, 9 лютого 2021, 19:31

Низку навчальних програм підконтрольного угрупованню "ДНР" Донецького національного технічного університету акредитували в Росії.

Джерело: "Новини Донбасу" із посиланням на "міністерство освіти і науки ДНР"

Деталі: Інформація про отримання акредитації також розміщена на сайті Російської федеральної служби з нагляду в сфері освіти і науки. Акредитацію отримали більше 10 груп спеціальностей.

У ДонНТУ уточнили, що вуз пройшов перший з трьох етапів російської акредитації.

Там розповіли, що в першому півріччі планується завершення другого етапу, в ході якого передбачається акредитувати ще вісім груп професій, спеціальностей і напрямків підготовки, в жовтні - третього - щодо семи укрупнених груп.

За словами представника ДонНТУ, після підтвердження змісту та якості освіти донецьким випускникам видаються документи, що вносяться до федерального реєстру дипломів РФ.

Цей вуз став п'ятим за рахунком, який отримав свідоцтво про акредитацію в РФ. До нього російська акредитація була видана підконтрольним "ДНР" Донецькому національному університету, Донецького національного медичного університету імені Горького, Донбаської національної академії будівництва і архітектури, а також Донецькому національному університету економіки і торгівлі імені Туган-Барановського.

В Покровську наразі базується Донецький національний технічний університет, який був змушений покинути Донецьк після захоплення міста бойовиками в 2014 році. Навчання в цьому вузі відповідає за українським стандартам.

Теми: ДонбасРосіяосвіта


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Коломойський подає позов проти США на $23 млн – ЗМІ

Україна хоче отримати ПДЧ разом із Грузією – Шмигаль

Столтенберг відповів Зеленському, чому Україна ще не в НАТО

Кабмін пом'якшив карантин для масових заходів

Майже 30 газзбутів знизили до 7 гривень і січневий тариф

НАБУ закрило справу про Порошенка, Байдена, Обаму і 100 млрд доларів - адвокати

Усі новини...
Донбас
На Донбасі ворог прицільно відкривав вогонь із гранатометів і стрілецької зброї
На Донбасі двоє цивільних проривались до бойовиків, в результаті стрілянини один загинув
Міжнародний суд ООН завершить розгляд справи щодо MH-17 не раніше 2023 року
Останні новини
20:23
Посол України в Грузії поскаржився, що заяви Саакашвілі шкодять двостороннім відносинам
20:10
Запаси вугілля на ТЕС на 43% менше за мінімальну норму
19:59
Боррель пояснив, чому не шкодує про свій провальний візит до Москви
19:50
Бізнес скаржиться на частіші затримки із оформленням вантажів на митниці – ЄБА
19:43
Коломойський подає позов проти США на $23 млн – ЗМІ
19:31
Росія видала акредитацію вже п'ятому "вишу", який контролюють бойовики в ОРДО
19:23
Мінфін залучив 13 млрд на аукціоні з продажу держоблігацій
19:11
Україна хоче отримати ПДЧ разом із Грузією – Шмигаль
18:57
У Раді пропонують випустити ОВДП на 25 млрд для погашення "зелених" боргів
18:46
Столтенберг відповів Зеленському, чому Україна ще не в НАТО
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!