Саакашвілі назвав корупціонером посла України в Грузії, який його розкритикував

Колишній президент Грузії Михеїл Саакашвілі звинуватив посла України в Грузії Ігоря Долгова у переслідуванні антиукраїнських інтересів, назвавши його хабарником і корумпованим чиновником.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Саакашвілі у Facebook.

"Посол України в Грузії, пан Долгов, якого чотири роки тому призначив Порошенко з єдиною метою боротися проти мене, уцілів при Зеленському і продовжує шкодити іміджу України в Грузії та на всьому пострадянському просторі", - заявив Саакашвілі.

"Цей той самий Долгов, який в унісон з командою Порошенка проводив роботу, щоб українські народні депутати не поїхали як спостерігачі на вибори в Грузії в жовтні минулого року", - додав він.

Як заявив Саакашвілі, у вівторок Долгов "з гнівною риторикою накинувся" на нього за те, що він "бореться за свободу грузинського народу і це, виявляється, шкодить українсько-грузинським відносинам".

Саакашвілі вважає, що Долгов глибоко корумпований і діє проти інтересів України.

"Я буду домагатися того, щоб таких послів не було ні в України, ні в Грузії. І я цю справу доведу до кінця", - заявив Саакашвілі.

9 лютого Ігор Долгов мав зустріч у Міністерстві закордонних справ Грузії, яка була присвячена закликам Саакашвілі до своїх прибічників до непокори грузинській владі.

Долгов заявив, що заклики колишнього президента Грузії не допомагають розбудовувати атмосферу довіри між двома країнами і розвивати двосторонні відносини й стратегічне партнерство.

"Звісно, як окрема особа, він має право висловлювати свою позицію. Проте зараз ситуація з парламентом (у Грузії після виборів - Ред.) більш-менш стабілізувалася і в центрі уваги є інші, важливіші питання", - зазначив Ігор Долгов.