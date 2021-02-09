Дощ, сніг та до 20° морозу в Україні до кінця тижня

В Україні 10 лютого майже на всій території України очікується сніг, у деяких регіонах з дощем, а в наступні дні похолодає.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: 10 лютого у західних, північних і центральних областях сніг, місцями значний сніг, у Кіровоградській та Дніпропетровській областях вдень з дощем; у південних, східних областях та в Криму вночі без істотних опадів, вдень невеликий, місцями помірний дощ.

В центральних областях місцями ожеледь; в центральних, східних та південних областях вночі та вранці подекуди туман. На дорогах країни, крім південного сходу, ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, на південному сході - південно-західний, 9-14 м/с, місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу, у північній частині 5-10°, на північному сході до 15° морозу, у південній частині 0-5° тепла; вдень 2-7° морозу, в центральних, східних, Закарпатській областях та на високогір'ї Карпат 0-5° тепла, у південних областях 6-11° тепла, на півдні Одещини та в Криму 10-15° тепла.

У Києві та Київській області 10 лютого вночі помірний, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Температура вночі у столиці 7-9°, вдень 3-5° морозу; по області вночі 5-10° морозу, вдень 2-7° морозу.

Впродовж 11-12 лютого в Україні, за прогнозами синоптиків, очікуються складні погодні умови: часом сніг та мокрий сніг (11 лютого на Закарпатті, вдень і у центральних областях переважно дощ), 11 лютого у західних, вдень і у північних областях значні опади, у Карпатському регіоні сильний дощ та мокрий сніг, вночі 12 лютого у північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях місцями значний сніг; у південній частині 11 лютого, у східних областях 11 лютого та вночі 12 лютого без істотних опадів.

11 лютого у центральних, північних областях та на Прикарпатті налипання мокрого снігу, ожеледь; на дорогах країни ожеледиця. Вітер 11 лютого переважно південно-східний, 12 лютого північно-західний, 7-12 м/с, 11 лютого у західній частині,12 лютого в Україні пориви 15-20 м/с, хуртовини.

Температура 11 лютого у північних, Рівненській та Волинській областях вночі 8-13° морозу, вдень 2-7° морозу; у південних, східних областях та на Закарпатті вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла, на півдні 9-14° тепла; на решті території вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла; 12 лютого впродовж доби в західних, Житомирській та Вінницькій областях 9-14° морозу, в Карпатах 15-20° морозу, у південно-східних та Харківській областях 1-6° тепла, на решті території 6-11° морозу.

У столичному регіоні 11-12 лютого складні погодні умови: часом сніг та мокрий сніг, вдень 11 лютого та вночі 12 лютого значний. На дорогах ожеледиця, вдень 11 лютого місцями налипання мокрого снігу. Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, 12 лютого пориви 15-20 м/с; хуртовини. Температура 11 лютого вночі 8-13°, вдень 2-7° морозу; 12 лютого протягом доби 6-11° морозу.

Вже 13 лютого синоптики обіцяють без істотних опадів в Україні, лише у північних та більшості центральних областей вдень невеликий сніг. Також 14 лютого без істотних опадів, лише вночі в Карпатах, вдень у північних та західних областях невеликий сніг.

Температура вночі 10-16° (на північному сході країни до 20° морозу), вдень 7-13° морозу, у південних та східних областях вночі 4-10°, вдень 1-7° морозу.

У Києві 13-14 лютого невеликий сніг. Температура вночі 11-16°, вдень 8-13° морозу.