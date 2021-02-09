Реформи в Україні гальмує широко поширена корупція – виступ Борреля

У Європейському союзі вважають, що в Україні процес реформ, попри помітний прогрес, продовжує гальмувати широко поширена корупція.

Джерело: виступ Високого представника ЄС Жозепа Борреля, яке від його імені в Європарламенті оголосив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс і яке цитує "Інтерфакс-Україна"

Дослівно: "Я поділяю вашу (доповідача Мікаеля Галера - ред.) оцінку про те, що, "попри помітний прогрес, широко поширена корупція продовжує гальмувати процес реформ в Україні". Її ключові інститути повинні мати сильне і незалежне керівництво і мати можливість виконувати свою роботу без політичного, економічного або іншого втручання.

Це необхідно зупинити, і для цього життєво важливо, щоб Національне антикорупційне бюро було повністю незалежним. За минулі роки Бюро показало свою ефективність і принесло відчутні результати. Боротьба з корупцією - ключова умова макрофінансової підтримки ЄС ...

... З самого початку втручання Росії було направлено на дестабілізацію, поділ і ослаблення України. Так що краща відповідь - залишатися єдиним цілим і продовжувати працювати для процвітання і стабільності, які є результатом розумної економічної політики.

Ми настійно закликаємо всі політичні фракції, орієнтовані на реформи, зібратися разом і дати чіткий сигнал про рішучість України зробити свій шлях реформ незворотнім. Це буде одне з основних послань, які я передам завтра прем'єр-міністру Шмигалю. ЄС допомагає Україні створювати правильні умови для процвітання і миру. Україна має нашу підтримку: політичну, фінансову та технічну.

Деталі: Крім того, в ЄС висловили переконання щодо того, що "останні події в сфері верховенства права та боротьби з корупцією показують, що всеосяжна реформа судової системи давно назріла".

Домбровскіс також зазначив, що у звіті сказано про те, що "від контрабанди виграють тільки злочинці й олігархи".

Нагадаємо: Шмигаль після зустрічі з главою Європейської ради Шарлем Мішелем висловив очікування, що засідання Ради асоціації Україна-ЄС, для участі в якому він прибув до Бельгії, забезпечить прогрес у подальшій інтеграції України до Євросоюзу.