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Сенат США почав розгляд другого імпічменту Трампа

Вівторок, 9 лютого 2021, 22:42

У вівторок 9 лютого Сенат США розпочав другий процес імпічменту колишнього президента Дональда Трампа, якого звинувачують у "підбурюванні до заколоту" у зв’язку зі штурмом Капітолію його прихильниками 6 січня.

Про це повідомляє "Європейська правда". 

Це перший в історії США процес імпічменту президента, коли він вже не перебуває на посаді. 

Процес розпочався із дебатів щодо конституційності спроб Сенату судити президента після того, як він залишив посаду.

Після чотирьох годин дебатів Сенат, як очікується, простою більшістю голосів проголосує щодо конституційності судового процесу.

Напередодні лідери Сенату домовились про швидкий графік процесу. З огляду на це вважається, що голосування в Сенаті щодо того, засудити Трампа чи ні, може пройти в понеділок.

Палата представників США 13 січня вдруге оголосила імпічмент Трампу, звинувативши його у підбурюванні своїх прихильників до штурму Капітолію.

Дональд Трамп - єдиний в історії президента США, якому двічі оголошували імпічмент, та один з трьох, кому взагалі оголошували імпічмент. Під час першого процесу імпічменту у зв'язку зі звинуваченнями про тиск на президента України Сенат виправдав Трампа.

Якщо Трампа визнають винним, йому можуть заборонити обіймати посаду президента знову. Однак для засудження необхідні дві третини голосів Сенату, в той час як у демократів 50 місць. 

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