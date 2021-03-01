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Вперше після інавгурації Байдена експрезидент Трамп вийшов на публіку

Понеділок, 1 березня 2021, 02:20

Колишній президент США Дональд Трамп вперше після відходу з Білого дому виступив на публіці. Експрезидент виголосив промову на Конференції консервативних політичних дій (CPAC) в Орландо, штат Флорида.

Джерело: CNN

Деталі: Вступаючи Трамп вкотре заявив про свою перемогу на минулих виборах і зазначив: "Взагалі-то вони щойно програли Білий дім. Але хто знає? Я навіть можу вирішити перемогти їх в третій раз (Ймовірно маючи на увазі намір балотуватися на президентських виборах 2024 року – ред. УП) Ми переможемо і Америка буде сильніша і сильніша, ніж будь-коли раніше".

Нагадаємо: Сенат США виправдав Дональда Трампа у його другій за рік справі про імпічмент, цього разу за його за роль у нападі його прихильників на Капітолій, при штурмі якого загинули 5 осіб.

Імпічмент Трампа підтримали 57 сенаторів, 43 були проти. Для затвердження рішення необхідно було 67 голосів. Трампа звинувачували в підбурюванні до повстання після п'ятиденного судового розгляду в тій же будівлі, яку його прихильники розграбували 6 січня.

Теми: СШАБайденТрамп


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