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Від COVID в Україні померли вже 26 тисяч осіб, у неділю – 68

Понеділок, 1 березня 2021, 07:18
Від COVID в Україні померли вже 26 тисяч осіб, у неділю – 68

За добу 28 лютого в Україні діагноз COVID-19 встановили 4 285 осіб, госпіталізували 1 779 хворих, не змогли врятувати 68 пацієнтів, одужала 1 701 особа.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Найбільша нових хворих зареєстрували у Вінницькій (598), Івано-Франківській (526), Житомирській (466), Чернівецькій (335) та Львівській (315) областях.

Серед них, зокрема, 258 дітей та 93 медпрацівники.

Тестувань у неділю зробили 23 066, зокрема методом ПЛР – 15 394, методом ІФА – 2 621, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 051.

 

За весь час пандемії в Україні захворіли на коронавірусну хворобу 1 352 134 особи, з них 1 171 724 особи одужали, а 26 050 померли.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

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Теми: Covid-2019коронавірусепідемія
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