Боррель розповів подробиці закритих переговорів із Лавровим у Москві

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель розповів подробиці закритої частини переговорів з російським міністром Сєргєєм Лавровим і заперечив, що був безпорадним у Москві.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Spiegel.

"Не думаю, що ви сказали б це, якби були свідками нашої зустрічі в закритому режимі. Я там подивився Лаврову в очі і дуже чітко сказав, що я думаю про ситуацію з правами людини в Росії. Я закликав звільнити опозиційного політика Алєксєя Навального та провести незалежне розслідування його отруєння та критикував арешт протестувальників", - сказав Боррель.

"Тоді Лавров мене попередив. Він запитав мене, чи я хочу поговорити про справу Навального також під час пресконференції. Лавров заявив, що Росія не сприйме втручання у внутрішні справи", - додав дипломат.

Він також розповів, що росіяни порівнювали справу Навального з каталонцями, яких засудили за участь у референдумі про незалежність. Боррель є вихідцем із Каталонії, але підтримує єдність з Іспанією.

"Насправді, я відомий тим, що реагую негайно і не уникаю суперечок. Але з цього приводу, коли я почув порівняння справи Навального з каталонцями, яких засудили за участь у референдумі про незалежність, я розглянув можливість вступити в діалектичну боротьбу з ним перед камерою. Але я вирішив цього не робити. Я не їздив до Москви, щоб поговорити про Каталонію. Я вирішив зберігати спокій", - пояснив він.

Боррель не став заперечувати, що його публічна реакція на дії Москви могла бути жорсткішою.

"Коли так багато людей вважають, що я мав виявити більш сильну реакцію, я не буду їм суперечити. Ймовірно, мені слід було потурати своєму бажанню ще трохи посперечатися перед камерами", - додав він.

Нагадаємо, у день візиту Борреля Росія одночасно оголосила про висилку трьох дипломатів з Польщі, Німеччини та Швеції нібито за їх участь протестах проти ув'язнення Навального. Країни ЄС відповіли взаємністю.

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