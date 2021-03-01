Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Помер перший глава МЗС України Зленко - дипломат

Понеділок, 1 березня 2021, 12:06

На 83 році життя помер перший очільник Міністерства закордонних справ України часів незалежності Анатолій Зленко.

Джерело: експостпред України при ЄС Костянтин Єлісєєв у Twitter

Пряма мова: "З невимовною біллю отримав трагічну звістку про те, що не стало першого глави МЗС незалежної України, мого вчителя і дипломатичного батька Анатолія Максимовича Зленка! Все, чого я досяг у дипломатії - завдяки його школі дипломатії. Щирі співчуття родині Зленка. Вічна пам‘ять!".

Деталі: Анатолій Зленко очолював МЗС України у 1990-1994 роках та з 2000 по 2003 рік, був також представником України при ООН. 

Українська правда
Теми: МЗС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Помер перший глава МЗС України Зленко - дипломат

У ВР встановили камери і ввімкнули сенсорну кнопку проти кнопкодавів

Зеленський анонсував "суд у смартфоні"

"Каскадна вакцинація": в Україні проти COVID щепили вже більше 3 тисяч людей

Боррель розповів подробиці закритих переговорів із Лавровим у Москві

У неділю на Донбасі загинув боєць ОС, зранку гаряче біля Павлополя 

Усі новини...
МЗС
Кулеба нагадав, куди українці зможуть в’їздити без віз з березня
МЗС – Кремлю: Участь жителів ОРДЛО у виборах Держдуми незаконна
МЗС просить світ посилити тиск на Росію для деокупації Криму
Останні новини
13:20
відеоСтати в чергу на вакцинацію проти коронавірусу вже можна у "Дії"
13:15
Регулятор другий тиждень поспіль не здійснював інтервенцій на міжбанку
13:08
відеоВ Україні перевірять усіх власників зброї, дозвільну службу в поліції розформовано
13:06
Медведчук каже, що ніколи не мав стосунку до скандального нафтопроводу
13:03
Перша кримськотатарська радіостанція зупинила мовлення в Криму – вдруге за 15 років
13:00
Стало відоме ім’я бійця, який загинув від кулі снайпера на Донбасі
12:57
Ще одна область "почервоніє" через коронавірус
12:44
Рівненська депутатка зазнала онлайн-булінгу через виступ з дитиною
12:29
УЗ запроваджує індексацію цін на пасажирські перевезення: плюс 2% на місяць
12:23
мапаУкраїнців потішить весняна погода
Усі новини...