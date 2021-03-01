Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Помер перший глава МЗС України Зленко - дипломат

Понеділок, 1 березня 2021, 11:06
Помер перший глава МЗС України Зленко - дипломат

На 83 році життя помер перший очільник Міністерства закордонних справ України часів незалежності Анатолій Зленко.

Джерело: експостпред України при ЄС Костянтин Єлісєєв у Twitter

Пряма мова: "З невимовною біллю отримав трагічну звістку про те, що не стало першого глави МЗС незалежної України, мого вчителя і дипломатичного батька Анатолія Максимовича Зленка! Все, чого я досяг у дипломатії - завдяки його школі дипломатії. Щирі співчуття родині Зленка. Вічна пам‘ять!".

Деталі: Анатолій Зленко очолював МЗС України у 1990-1994 роках та з 2000 по 2003 рік, був також представником України при ООН. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: МЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

Усі новини...
МЗС
В МЗС хотіли б, щоб Білий дім "не озирався на Москву", коли говорить про Україну в НАТО
Кулеба: Публікації у ЗМІ про "повільний наступ" не впливають на допомогу Україні
Навчання на F-16 мали розпочатись ще в червні, "графік починає зсуватись" – Кулеба
Останні новини
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
18:10
40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування
17:55
Зеленський нагадав місцевим чиновникам: Головне завдання - оборона держави
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
17:50
Ігнат про реактивні двигуни на "Шахедах": У цьому мало сенсу
17:41
відеоПідривник у реанімації, 5 людей ще оперують – на Закарпатті повідомили про поранених гранатами
17:40
Рівень забезпечення прав ЛГБТ: Україна опинилася наприкінці європейського рейтингу
17:37
Фінляндія розслідуватиме ймовірні воєнні злочини неонациста Петровського в Україні
Усі новини...
Реклама: