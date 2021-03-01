Помер перший глава МЗС України Зленко - дипломат

На 83 році життя помер перший очільник Міністерства закордонних справ України часів незалежності Анатолій Зленко.

Джерело: експостпред України при ЄС Костянтин Єлісєєв у Twitter

Пряма мова: "З невимовною біллю отримав трагічну звістку про те, що не стало першого глави МЗС незалежної України, мого вчителя і дипломатичного батька Анатолія Максимовича Зленка! Все, чого я досяг у дипломатії - завдяки його школі дипломатії. Щирі співчуття родині Зленка. Вічна пам‘ять!".

Деталі: Анатолій Зленко очолював МЗС України у 1990-1994 роках та з 2000 по 2003 рік, був також представником України при ООН.