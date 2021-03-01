В Україні перевірять усіх власників зброї, дозвільну службу в поліції розформовано

В Україні через корупційну схему розформовано всі підрозділи поліції з контролю над обігом зброї, перевірять особові справи усіх власників зброї на законність отримання дозволу.

Джерело: голова Нацполіції Ігор Клименко, якого цитує пресслужба відомства

Пряма мова: "Кожна особова справа власника зброї в Україні буде перевірена окремо щодо законності отримання дозволу. Більше двох тисяч дозволів, що були видані з порушеннями, будуть анульовані, а зброю - вилучено".

Деталі: Корупційну схему видачі дозволів на придбання, зберігання та носіння дозволених видів зброї (мисливська вогнепальна нарізна, гладкоствольна зброя і так звані "травмати" - пристрої для відстрілу гумових куль -ред.) було виявлено в результаті перевірки Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, яку проводили протягом пів року.

За словами Клименка, дозволи видавалися з кричущими порушеннями, інколи навіть без участі громадянина, на якого оформлялася зброя. Оголошення про оформлення зброї без документів продажні поліцейські безсоромно розміщували в групах популярних месенджерів.

Голова Нацполіції підкреслив, що серед "замовників" цієї послуги були і працівники правоохоронних органів, і депутати різних рівнів, і представники органів державної влади.

Є інформація про більше двох тисяч випадків видачі дозволів на зброю з грубими порушеннями процедури та законодавства, використовуючи підроблені документи.

Наразі внутрішня безпека Нацполіції викрила дев'ять співробітників поліції, які організували та брали участь у цій схемі. Серед них - посадовці Центрального апарату Національної поліції та працівники у регіонах.



Звільнено чотирьох працівників Департаменту превентивної діяльності в центральному апараті поліції. У тому числі - перший заступник начальника профільного департаменту та начальник дозвільної системи поліції. Також звільнено п'ятьох відповідальних співробітників у регіонах.

1 березня Ігор Клименко підписав наказ про повне розформування підрозділів контролю за обігом зброї. Усі начальники територіальних підрозділів поліції отримали накази опечатати архіви дозвільної служби.

За словами очільника поліції, наразі завершується формування нового підрозділу із іншими працівниками, які будуть належно виконувати цю роботу. Найближчим часом його обіцяють представити суспільству.

Усі отримані матеріали щодо цього злочину будуть передані в Державне бюро розслідувань.