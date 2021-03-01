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Дубінський потрапив в аварію на Львівщині - відкрито справу

Понеділок, 1 березня 2021, 13:38

О пів на 7 ранку 1 березня на автодорозі Київ-Чоп біля міста Стрий (Львівщина) зіштовхнулися два автомобілі – одним з них керував народний депутат Олександр Дубінський.

Джерело: заступник директора департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало, джерела УП у правоохоронних органах

Пряма мова Тракала: "Наразі встановлюються обставини події та очікуємо від медиків заключення щодо тілесних ушкоджень усіх учасників ДТП. Наразі відкрито провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху - УП)".

Деталі: Джерела УП повідомили, що за кермом був Олександр Дубінський. За попередніми даними, автомобіль Дубінського виїхав на зустрічну смугу. Там він зіштовхнувся з автомобілем, що рухався назустріч.

Повідомляється, що, попередньо, усі учасники ДТП були тверезі.

Теми: ДубінськийЛьвівщина


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