Дубінський потрапив в аварію на Львівщині - відкрито справу

О пів на 7 ранку 1 березня на автодорозі Київ-Чоп біля міста Стрий (Львівщина) зіштовхнулися два автомобілі – одним з них керував народний депутат Олександр Дубінський.

Джерело: заступник директора департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало, джерела УП у правоохоронних органах

Пряма мова Тракала: "Наразі встановлюються обставини події та очікуємо від медиків заключення щодо тілесних ушкоджень усіх учасників ДТП. Наразі відкрито провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху - УП)".

Деталі: Джерела УП повідомили, що за кермом був Олександр Дубінський. За попередніми даними, автомобіль Дубінського виїхав на зустрічну смугу. Там він зіштовхнувся з автомобілем, що рухався назустріч.

Повідомляється, що, попередньо, усі учасники ДТП були тверезі.