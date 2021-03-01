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У відкликаних посадовців МЗС знайшли 16 кілограмів золота і 140 тисяч доларів

Понеділок, 1 березня 2021, 14:28

У Держбюро розслідувань і Службі безпеки розповіли, що під час обшуку в дипломатів, відкликаних Міністерством закордонних справ України через підозру в корупції, виявили цигарок на 1,5 млн гривень та 16 кг золота.

Джерело: ДБР, СБУ

Деталі: За даними правоохоронців, водій Посольства України в Польщі та один із секретарів Представництва МЗС України перевозили товари підакцизної групи до ЄС, користуючись дипломатичним імунітетом та службовим транспортом.

До "схеми" залучили працівника Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в Закарпатській області та експрацівника посольства, а також сина останнього – нині він аташе з консульських питань Посольства України в Польщі.

Повідомляється, що 28 лютого мікроавтобус зупинили при виїзді з пункту пропуску. За кермом був водій Посольства та аташе з консульських питань Посольства України в Польщі.

У мікроавтобусі провели обшук і виявили:

  • 140 000 доларів США;
  • 67 200 євро;
  • 11600 польських злотих;
  • 16 кг золота (орієнтованою  вартістю 15 млн грн);
  • 8826 блоків з цигарками.

Орієнтовна собівартість вилучених цигарок, за попередніми підрахунками, становить близько 1,5 млн гривень.

Зазначається, що попередня кваліфікація правопорушення - незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ч. 1 ст. 204 КК України).

Передісторія: 1 березня стало відомо, що Міністерство закордонних справ України відкликало двох співробітників українського посольства в Польщі. Повідомлялося, що їх затримали на кордоні під час спроби вивезти на службовому авто з України в Польщу велику кількість валюти, золота та контрабандних цигарок. Проти обох співробітників розпочали дисциплінарне розслідування.

Українська правда
Теми: МЗСДБР


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