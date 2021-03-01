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Експрезиденту Франції присудили рік в'язниці за корупцію та зловживання впливом

Понеділок, 1 березня 2021, 14:31
Експрезиденту Франції присудили рік в'язниці за корупцію та зловживання впливом

Суд визнав експрезидента Франції Ніколя Саркозі винним у корупції та зловживанні впливом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

66-річного Саркозі судили за звинуваченнями у спробі підкупі судді в обмін на інформацію про розслідування фінансування його партії.

Так само засудили інших двох звинувачених - його адвоката Т’єррі Герцога та колишнього суддю Жільбера Азібера.

Експрезидента засудили до трьох років позбавлення волі, з яких два - умовно і один - реального терміну. 

Прокурори вимагали для нього чотири роки в'язниці, з яких два могли бути умовними. 

Азібер та Герцог отримали такий самий термін, останньому на додачу на 5 років заборонили займатися адвокатською діяльністю.

Рішення ще можуть оскаржити в апеляційній інстанції. 

Саркозі, який очолював Францію з 2007 по 2012 роки, став першим експрезидентом у сучасній історії країни, який опинився на лаві підсудних.

До нього судили лише одного колишнього президента Жака Ширака - і засудили у 2011 році - за фіктивне працевлаштування в Парижі, але він ніколи не виступав перед суддями через стан здоров'я.

Це вже четверта справа щодо Саркозі. 16 жовтня 2020 року Саркозі висунули звинувачення в участі у "злочинній групі", у справі щодо підозри у фінансуванні його передвиборчої кампанії з Лівії у 2007 році. 

Крім того, між 17 березня та 15 квітня 2021 року має відбутися судовий розгляд щодо нелегального фінансування виборчої кампанії 2012 року, у якій показники витрат нібито були занижені.

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Теми: Франція
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