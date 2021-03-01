Клімкін розказав про обіцянки Байдена, коли Росія прийшла забрати Крим

Глава МЗС України з 2014 по 2019 роки Павло Клімкін розповів про реакцію та обіцянки Джо Байдена, колишнього віцепрезидента США, а нині президента, у відповідь на початок агресії Росії проти України.

Про це Клімкін розповів у інтерв’ю "Європейській правді".

За словами Клімкіна, від американців на початку 2014 року не лунало сигналу на кшталт "заспокойтеся і припиніть спротив".

Я чув, що тоді казав Байден. А тепер він став президентом США. Ще на нашій першій зустрічі, пам’ятаю, він сказав таку фразу: "Я би зробив з того, що ти питаєш, перше, друге і четверте. І я буду намагатися це робити, але у мене є свій президент", - пригадує Клімкін.

"Не хочу казати, які саме там були пункти, тому що там йшлося про чутливі моменти, але він підтримував дії. Йшлося про військову допомогу і деякі додаткові кроки. І він це казав, не приховуючи, у присутності 7-8 людей зі своєї команди", - додав колишній очільник МЗС.

Він висловив упевненість, що нова адміністрація США підтримуватиме жорсткий опір України російській агресії. Клімкін нагадав, що Байден підтримував надання летальної зброї України.

Водночас він не став прогнозувати, чи збережеться така підтримка з боку США і надалі. "Скажу одним словом, щоби не розкривати деталі: він підтримував", - сказав ексміністр.

Читайте повне інтерв’ю "Я не чув від США заклику припинити спротив". Спогади Клімкіна про початок агресії РФ

Дивіться також повне інтерв’ю на youtube-каналі Європравди