З України хотіли вивезти культурні цінності на мільйон доларів
Понеділок, 1 березня 2021, 23:52
Служба безпеки викрила банду контрабандистів культурних цінностей до ЄС, які хотіли вивезти з України культурних цінностей майже на мільйон доларів.
Джерело: СБУ
Деталі: Під час обшуків вилучено підготовлену до незаконного вивезення колекцію предметів старовини на суму майже мільйон доларів:
- 21 одиниця холодної зброї різних періодів, у тому числі античного,
- обладунки, золоті і срібні монети часів Київської Русі, а також 1800-1900-х років,
- численні старовинні предмети побуту.
За попередніми даними, контрабандний товар ділки переправляли своїм іноземним замовникам через сервіси міжнародного поштового зв’язку. Для приховування протиправної діяльності вони вказували у деклараціях неправдиву інформацію щодо відправлення.
Дослівно: "Наразі вилучені предмети направлено на експертизу. Після завершення досудового розслідування розглядатиметься питання щодо передачі вилучених культурних цінностей до музейного фонду України".
Українська правда