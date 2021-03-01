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З України хотіли вивезти культурні цінності на мільйон доларів

Понеділок, 1 березня 2021, 22:52
З України хотіли вивезти культурні цінності на мільйон доларів

Служба безпеки викрила банду контрабандистів культурних цінностей до ЄС, які хотіли вивезти з України культурних цінностей майже на мільйон доларів.

Джерело: СБУ

Деталі: Під час обшуків вилучено підготовлену до незаконного вивезення колекцію предметів старовини на суму майже мільйон доларів:

  • 21 одиниця холодної зброї різних періодів, у тому числі античного,
  • обладунки, золоті і срібні монети часів Київської Русі, а також 1800-1900-х років,
  • численні старовинні предмети побуту.

За попередніми даними, контрабандний товар ділки переправляли своїм іноземним замовникам через сервіси міжнародного поштового зв’язку. Для приховування протиправної діяльності вони вказували у деклараціях неправдиву інформацію щодо відправлення.

Дослівно: "Наразі вилучені предмети направлено на експертизу. Після завершення досудового розслідування розглядатиметься питання щодо передачі вилучених культурних цінностей до музейного фонду України".

 
 
 

Українська правда

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Теми: культураконтрабандаСБУ
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